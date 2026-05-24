Semana del 25 al 29 de mayo
Avance semanal de Sueños de libertad: Beatriz propone a Álvaro un peligroso plan provocando un desenlace fatal
La joven tiene una idea: robarle las valiosas joyas a Begoña para que Álvaro obtenga así el dinero que necesita y se marche para siempre de su vida.
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La próxima semana va a pasar de todo en Sueños de libertad.
Nieves, acorralada por don Agustín, decicidirá posponer su viaje. Sabe que está en el punto de mira del sacerdote y tendrá miedo que las coas se compliquen. Don Agustínla acusa de haber provocado la muerte de Alberto, el padre de Luz y no va a parar hasta conseguir las pruebas necesarias que puedan detenrla.
Las cosas en la fábrica comenzarán a ponerse cada vez más tensas tras el anuncio del traslado de la fábrica a Marruecos. Algunos trabajadores empezarán a dimitir al tener miedo de lo que vaya a pasar en la empresa.
Por otro lado, Digna atenderá una llamada de Bianca y le dirá a la fotógrafa que esa misteriosa mujer ha preguntado por ella provocando que Fina se ponga muy tensa. ¿Le contará quién es en realidad?
Además, la joven comenzará a sentir fuertes dolores de cabeza y le desvelará a Miguel que en Argetina padeció Brucelosis...¿habrá vuelto a recaer y estará enferma de nuevo?
Tasio seguirá desesperado buscando a Carmen y se plantará en el pueblo de su mujer en Sevilla para intentar localizarla. ¿Lo conseguirá?
Damián se reunirá con Fedrico, un proveedor que además es el...¡hermano de Eduardo! Ambos volverán a verse protagonizando un tenso momento.
Y Beatriz para impedir que Álvaro le cuente a Begoña que Gabriel es en realidad es su marido le propone que robe las valiosas joyas de la habitación del matrimonio.
Con todo este dinero podrá marcharse lejos, pero algo saldrá mal y ambos discutirán . En medio de la sicusión sonará un disparo...¡el plan no ha salido cómo esperaban! ¿habrá algún herido?
Parece que las cosas se complican en Sueños de libertad. ¡Descubre todo lo que pasará en los próximos capítulos adelantándote en atresplayer!
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