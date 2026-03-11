José Manuel Albares advierte del impacto de la guerra en Oriente Medio: "Europa será la más afectada"

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha realizado una entrevista para Antena 3 Noticias en exclusiva. En ella nos ha hablado sobre el conflicto de Irán, de cómo puede perjudicar a la economía europea, así como las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos, y también la unidad del bloque comunitario.

Estrecho Ormuz y Europa

El Estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los puntos de mayor preocupación internacional en plena escalada del conflicto en Oriente Medio. Por esta vía marítima transita aproximadamente el 20% del petróleo y del gas del planeta, lo que la convierte en un enclave estratégico para el comercio mundial.

En este contexto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido que la única solución pasa por rebajar la tensión: "La única forma de garantizar el paso por el estrecho de Ormuz es la desescalada y volver a la diplomacia, cualquier otra opción supone mantener esta guerra y esta inestabilidad". "Las empresas de todos los países del mundo, también las españolas, se ven afectadas", indica.

En plena escalada del conflicto en Oriente Medio, también ha surgido el debate sobre el papel que debe jugar Europa en la crisis. En los últimos días, algunas declaraciones de líderes europeos han evidenciado matices distintos sobre el nuevo orden internacional y sobre cómo debe actuar la Unión Europea ante este escenario.

Preguntado por estas diferencias, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado que "la unidad es nuestra gran fuerza. Cuando actuamos unidos es así como defendemos a nuestros ciudadanos y sus intereses". "Hay distintas opiniones y distintos matices, pero Europa decide en los Consejos Europeos y ahí tenemos que estar unidos".

Por todo ello, el ministro ha reiterado que la solución pasa por frenar la escalada militar y recuperar el diálogo internacional. "Europa tiene que implicarse en la desescalada y en la solución diplomática".

Repatriados españoles

Según los datos ofrecidos por el ministro, actualmente unos 6.100 españoles han sido repatriados por el Gobierno. Albares no descarta nuevas evacuaciones si la situación en la región sigue empeorando: "Mientras haya un solo español atrapado o en peligro en Oriente Medio que quiera ser evacuado, esas operaciones se van a mantener".

También lanza un mensaje a aquellos que siguen allí: "Que verifiquen las recomendaciones de viaje y las redes sociales y las páginas web, tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como de la embajada en su país, que actualiza inmediatamente la información, que sigan las consignas que están dando los gobiernos locales, aquellos que son transeúntes, que están de paso por trabajo, por turismo, por escalas, sí, que regresen a España lo antes posible".

Relación Estados Unidos

También ha hablado sobre la relación entre España y Estados Unidos, tras las discrepancias en las últimas semanas entre Sánchez y Donald Trump, y después de que el senador republicano Lindsey Graham haya llegado a plantear que Estados Unidos retire sus bases de España.

"No, no ha habido ningún contacto especial por esas palabras porque se trata de una persona entre muchas personas y la embajada de España en Washington y la embajada norteamericana aquí en Madrid, funcionan con normalidad, tenemos contactos diarios, también nuestra embajada allí, por lo tanto las relaciones están dentro de la normalidad absoluta", ha asegurado.

"Es absurdo pensar que el presidente del Gobierno, el Gobierno de España nos levantamos por las mañanas pensando qué decir o qué no decir en relación al presidente de los Estados Unidos", indica.

