“Has sido la protagonista” : Àngel Llàcer, sorprendido con el debut de Mar Lucas en Tu cara me suena

Mar Lucas y Nerea Rodríguez fueron las acompañantes de Paula Koops en su actuación en la sexta gala de Tu cara me suena. Las tres recrearon un espectacular número de Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera que dio mucho que hablar hace ya más de veinte años.

Àngel Llàcer se quedó impresionado con la actuación y no dudó en levantarse para darle un cariñoso abrazo a Nerea Rodríguez, subcampeona de la octava edición de Tu cara me suena, que hacía cinco años que no nos visitaba.

Además, el presidente de la mesa del jurado ha querido alabar la actuación que acababa de hacer Mar Lucas en su debut en el programa: “¡Qué maravilla! Has sido la protagonista de este número”.

Aunque confesó haber estado nerviosa por meterse en la piel de un icono de la música como es Madonna, Mar Lucas se ha quedado con ganas de más y estaría encantada de volver el año que viene como concursante. ¿Os gustaría que estuviera en Tu cara me suena 14?