Penélope Cruz brilla en Cannes en la gran noche de Javier Calvo y Javier Ambrossi: los detalles de su look 'rescatado'

La ceremonia de clausura del Festival de Cannes 2026 tuvo sabor español tras la victoria de Javier Calvo y Javier Ambrossi en la categoría de Mejor Dirección por La bola negra. Ellos no eran los únicos cineastas españoles que optaban a premios ya que Pedro Almodóvar con Amarga Navidad y Rodrigo Sorogoyen por El ser querido también competían en la sección oficial.

Sin embargo, la figura que ha acaparado todos los flashes sobre la alfombra roja ha sido Penélope Cruz. Y lo hizo convertida, una vez más, en la gran embajadora del glamour español.

Penélope Cruz en la gala de clausura del Festival de Cannes | Gtres

La actriz participa en La bola negra, cinta que ya se llevó una ovación de 20 minutos en el Gran Teatro Lumière el día de la proyección, en el que llevó un precioso vestido de Chanel. Y ahora, fiel a sí misma, dejó el protagonismo a sus directores en el interior del Teatro.

Ella reinó sobre la alfombra roja de la Croisette con un espectacular vestido vintage de escote corazón, decorado con plumas en blanco y negro. La actriz apostó por el negro con toques blancos, siempre elegante, para la noche más especial de su película.

Penélope Cruz en la gala de clausura del Festival de Cannes | Gtres

Penélope volvió a demostrar que pocas estrellas entienden la alfombra roja como ella y esta vez rescató un vestido firmado por Georges Chakra, perteneciente a 2012.

Javier Ambrossi, Penélope Cruz y Javier Calvo en la gala de clausura del Festival de Cannes | Gtres

La actriz madrileña lució como complementos unos pendientes de diamantes con motivos florales de Pasquale Bruni a juego con el anillo en su mano derecha. Además, con el maquillaje optó por unos labios rojo pasión coordinados con su manicura.