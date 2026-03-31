Nuevo choque diplomático entre España y Estados Unidos: Marco Rubio cuestiona el sentido de la OTAN si EE.UU. no puede usar las bases cuando las necesita

Nuevo choque diplomático entre España y Estados Unidos tras la decisión de Moncloa de cerrar el espacio aéreo a los vuelos implicados en la guerra de Irán.

En la práctica no supone una gran novedad de la línea que el ejecutivo de Pedro Sánchez ha defendido desde el primer momento con su "no a la guerra" aunque en la forma es un capítulo más en ese tira y afloja de ambas administraciones.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha criticado, de nuevo, la postura española. "Tenemos a países como España, un miembro de la OTAN al que nos hemos comprometido a proteger y que nos niega el uso de su espacio aéreo y presume de ello, que nos niega el uso de sus bases".

En una entrevista con la televisión panárabe qatarí Al Yazira ha añadido: "Y hay otros países que lo han hecho también. Y entonces te preguntas, ¿qué gana Estados Unidos?".

En su explicación Rubio ha indicado que uno de los motivos por los que él mismo apoyaba la OTAN es porque estas bases "nos dan influencia, nos dan flexibilidad y nos dan capacidad operativa por todo el mundo". "Pero si la OTAN sirve solo para que defendamos a Europa si son atacados mientras ellos nos niegan acceso a sus bases cuando las necesitamos... no es un acuerdo muy bueno", ha planteado.

Por otra parte, Rubio ha insistido en que Irán "jamás puede llegar a tener armas nucleares" porque la utilizarían para "chantajear" al mundo.

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