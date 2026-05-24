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Los motivos tras la ruptura de Rosa López: ¿por qué el entorno de la cantante carga contra Iñaki García?

Rosa López e Iñaki García han roto su relación tras seis años de amor. Una ruptura que, pese a que ha sorprendido al mundo del corazón, parece no haber pillado por sorpresa a parte del entorno de la cantante, que llevaban tiempo observando actitudes negativas en Iñaki.

Rosa López e Iñaki García

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La relación de Rosa López e Iñaki García se ha roto después de seis años en los que la pareja compartía vida, profesión y casa. Una ruptura inesperada para la prensa, ya que ambos se han mostrado muy enamorados durante estos años.

Los motivos de la ruptura

Rosa López ha querido aclarar que la ruptura se ha producido por un "desgaste" y no por terceras personas. Un desgaste que se habría producido hace ya varias semanas, ya que los vecinos de la pareja aseguran que habían visto a la cantante abandonar el domicilio con sus maletas hace unas dos semanas.

Según nuestra colaboradora Isabel González, lo que sí ha podido afectar a la ruptura es la influencia de Iñaki no solo en su vida personal, sino también profesional. Este dejó su trabajo como policía local para convertirse en mánager de la cantante. Desde entonces, no solo formaba parte de su vida sentimental y personal sino que también llevaba su carrera profesional.

"Él además de dirigir su profesión, influía bastante en su vida, la tenía entrenada y la cuidaba mucho en temas de alimentación o de deporte", afirma Isabel González. Algo que, según nuestra colaboradora, hace que Rosa López pudiera tener una "hiperdependencia" hacia Iñaki.

Isabel González

La opinión del entorno de Rosa sobre Iñaki

Es precisamente esa influencia que ejercía Iñaki García la que ha podido afectar a la visión del entorno de Rosa sobre él. Un amigo de la cantante confesaba en Y ahora Sonsoles que Rosa es "muy manipulable", algo que también ha podido jugar en su contra en la relación. "Ha dejado de lado a muchísimas amistades y muchísimas personas que le estaban aconsejado muy bien por poner a su novio por delante", advierte.

Además, el entorno de la cantante también critica algunas de las estrategias profesionales de Iñaki como mánager de Rosa. "En el tema del trabajo, hay cosas que las hace muy bien y otras que es muy marronero", señala el amigo de la artista, "es muy narcisista, cuando Rosa hace un concierto, una firma de discos, cualquier historia...como que le gusta ser más protagonista que su novia".

Rosa López e Iñaki García

Rosa López se pronuncia

Tras 48 horas de silencio, Rosa López se pronunciaba en exclusiva en Y ahora Sonsoles. La cantante aclaraba que se encontraba bien y tranquila, muy orgullosa de la relación que había mantenido con Iñaki y el cariño que aún se tenían.

"Quiero que sepáis que es súper buena persona", afirma Rosa, "es la mejor persona que me encontrado en la vida". Unas declaraciones en las que se mostraba serena y dispuesta a "seguir hacia delante" con sus proyectos.

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