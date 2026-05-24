“Te lo podrías haber ahorrado”: el mensaje de esta talent a Luis Fonsi tras su arrepentimiento
Luis Fonsi ha pulsado el botón del arrepentimiento y, entre lágrimas, esta talent ha tenido una peculiar forma de agradecérselo.
No es fácil ser talent de La Voz Kids y elegir cuándo darse la vuelta. Los errores existen y, hasta esta edición, no había vuelta atrás. Por suerte, las cosas han cambiado y ahora se pueden arrepentir para sumar a su equipo a aquellos pequeños artistas que, efectivamente, bien se lo merecían.
Esto ha sucedido tras la actuación de Lola López, cuando Luis Fonsi se ha arrepentido para ficharla en su equipo. Entre lágrimas, la ya joven talent ha expresado sus sentimientos tras este momentazo: “Te lo podrías haber ahorrado, porque yo ya con venir aquí, coger el micrófono, cantar y sentir lo que he sentido, yo ya me siendo ganadora”.
“De eso nada”, le decía Edurne, quien, de no ser por su compañero, también se habría arrepentido. “No pasa nada”, explicaba Lola a la cantante; a lo que ella replicaba que “sí pasa”, porque “la quiere en su equipo”.
Todo ha terminado con una emotiva chirigota de su tierra natal, ganándose así el aplauso de los coaches y del público en general. ¡Lola ya es concursante de La Voz Kids y hay que dar las gracias a Fonsi por tomar esta decisión! Dale play al vídeo de arriba y disfruta una vez más de este emotivo momento.
