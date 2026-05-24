La madre de Abidin está viva y jura arrebatarles todo a los Korhan

Ferit ha entrado en la habitación de su abuelo con el corazón en un puño al ver a Seyran hablando cara a cara con Halis. El joven temía que la situación se saliera de control, pero ha respirado aliviado al ver que nadie sospecha que ha empeñado la mansión para conseguir el dinero prestado. De hecho, Seyran solo le ha comentado al patriarca que su nieto ya ha conseguido la financiación para el proyecto.

Halis, totalmente ajeno a que el techo sobre su cabeza está en juego, se ha mostrado orgulloso y ha dejado claro la enorme confianza que tiene en el talento de los jóvenes. "Esta noche dormiré muy cómodo y tranquilamente porque sé que protegerás la unidad de esta familia", le ha asegurado a Ferit.

Lo que no saben es que los enemigos de los Korhan ya tienen un plan milimétrico para destruirlos y saben de sobra que la escritura de la casa no está a nombre de Ferit. Al frente de esta venganza está una mujer que acaba de desvelar el secreto mejor guardado de la serie: ¡la madre de Abidin está viva! Junto a su aliado Sadiq, está dispuesta a arrebatarles absolutamente todo.

"Primero les quitaré su mansión. Luego su imperio construido con la sangre de otras personas", ha asegurado la mujer. Con sed de justicia por el pasado, ha dejado claro sus planes: "Mi Abidin se vengará por nosotros".

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