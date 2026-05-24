“Faltan 15 días para que encuentres el amor”: Aníbal Gómez tiene claro el destino de Àngel Llàcer

Aníbal Gómez se ha convertido en el vidente por excelencia de esta edición de Tu cara me suena. Su despertar como ‘pitonisa’ fue en la segunda gala cuando imitó a Alaska en la bola de cristal y ahora aprovecha cada ocasión para recordarle a Àngel Llàcer lo que le pronosticó.

Aníbal dijo que el presidente de la mesa del jurado encontraría el amor antes de la octava gala, pero, de momento, parece que no ha aparecido nadie nuevo especial en la vida de Àngel Llàcer.

Después de su imitación de C. Tangana en la sexta gala, el cómico sacó una baraja de cartas y le recordó a Llàcer: “Faltan 15 días para que encuentres el amor”. Algo que el catalán no termina de creerse.

Según Aníbal Gómez, la persona que llegará a la vida de Àngel para revolucionarla está digiriendo una ruptura reciente, pero pronto la superará y podrá comenzar una nueva historia. ¡Escucha su predicción completa en el vídeo de arriba!