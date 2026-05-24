Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Gala 6

“Faltan 15 días para que encuentres el amor”: Aníbal Gómez tiene claro el destino de Àngel Llàcer

El cómico ha vuelto a sacar a relucir su faceta como vidente y, esta vez con cartas, ha vuelto a leerle el futuro al presidente de la mesa del jurado.

La nueva predicción de Aníbal.

La nueva predicción de Aníbal.

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Aníbal Gómez se ha convertido en el vidente por excelencia de esta edición de Tu cara me suena. Su despertar como ‘pitonisa’ fue en la segunda gala cuando imitó a Alaska en la bola de cristal y ahora aprovecha cada ocasión para recordarle a Àngel Llàcer lo que le pronosticó.

Aníbal dijo que el presidente de la mesa del jurado encontraría el amor antes de la octava gala, pero, de momento, parece que no ha aparecido nadie nuevo especial en la vida de Àngel Llàcer.

Después de su imitación de C. Tangana en la sexta gala, el cómico sacó una baraja de cartas y le recordó a Llàcer: “Faltan 15 días para que encuentres el amor”. Algo que el catalán no termina de creerse.

Según Aníbal Gómez, la persona que llegará a la vida de Àngel para revolucionarla está digiriendo una ruptura reciente, pero pronto la superará y podrá comenzar una nueva historia. ¡Escucha su predicción completa en el vídeo de arriba!

Sole Giménez y Manel Fuentes

Sole Giménez sale al escenario enferma y se gana la ovación del jurado: “Yo estaba sufriendo”

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

Ana Mena y Antonio Orozco, en La Voz Kids

Antonio Orozco, muy dolido frente a esta tajante decisión de Ana Mena

La nueva predicción de Aníbal.

“Faltan 15 días para que encuentres el amor”: Aníbal Gómez tiene claro el destino de Àngel Llàcer

Lola Lolita en Mask Singer

De Bisbal a El diario de Noah: Los favoritos de Lola Lolita, Mofeta en Mask Singer

¡Los coaches dan la segunda oportunidad!: “Por favor, decídselo”
Mejores momentos | Audiciones 3

¡Los coaches dan la segunda oportunidad!: “Por favor, decídselo”

Pablo
Lo vemos

La edad media de emancipación en España alcanza cifras récord: "Tengo 31 años y no puedo irme de casa de mis padres"

María agradece a Leonor su ayuda.
Mejores momentos | Gala 6

“He tenido a la mejor maestra”: María Parrado agradece a Leonor Lavado su ayuda para imitar a Rosalía

La cómica es una de las personas que mejor imita la voz hablada de la catalana y ha querido darle algunos consejos a su compañera para esta semana.

"Me hizo sentirles un poco más cerca": el tierno motivo por el que Nando Escribano se ha animado a imitar en Tu cara me suena
Entrevista exclusiva

"Me hizo sentirles un poco más cerca": el tierno motivo por el que Nando Escribano se ha animado a imitar en Tu cara me suena

El periodista fue el invitado de la sexta gala de la decimotercera edición y nos sorprendió a todos metiéndose en la piel de un conocido artista británico.

Ana Mena en La Voz Kids

Ana Mena reconoce a esta talent de su pueblo y amenaza a los coaches: “Ojalá os la pueda robar”

Mar Lucas

“Has sido la protagonista”: Àngel Llàcer, sorprendido con el debut de Mar Lucas en Tu cara me suena

Silvia Abril en Mask Singer

"Estamos para chuparse los dedos": Silvia Abril encuentra su vínculo con Mejillón

Publicidad