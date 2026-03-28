De una ofensiva de dos días a un mes de guerra: Irán entra en una fase más dura del conflicto

Se cumple un mes desde el estallido de la guerra en Oriente Próximo, un conflicto que iba a resolverse, según las previsiones iniciales de Donald Trump, en "dos o tres días", pero que lejos de apagarse se ha recrudecido y ha entrado en una fase de máxima tensión política, militar y humanitaria.

La ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero no solo no ha dado paso a una rápida estabilización, sino que ha abierto un escenario de prolongación bélica en el que se combinan los ataques, las amenazas y unas negociaciones todavía frágiles.

En las últimas horas, Irán ha lanzado la denominada 'Operación Promesa Verdadera 4' contra la base militar de Estados Unidos en Arabia Saudí, además de otros objetivos vinculados a la presencia estadounidense en la región. Paralelamente, el régimen iraní ha movilizado a reservistas y ha endurecido su retórica, llegando a advertir de un "infierno histórico"para Estados Unidos en caso de una invasión terrestre.

Según la información difundida, en las próximas horas podrían llegar unos 10.000 soldados adicionales a la zona, en una muestra de que el conflicto sigue escalando pese a los movimientos diplomáticos.

La situación interna en Irán también ha generado una creciente preocupación internacional. Las autoridades han rebajado la edad de reclutamiento hasta los 12 años en algunos supuestos, una medida que ha suscitado alarma por el posible impacto sobre la población civil y por el uso de menores en el contexto bélico. Esta evolución añade un nuevo elemento de tensión a un conflicto que ya deja un enorme coste humano y material.

Irán endurece su respuesta con nuevos ataques y reclutamiento de menores

Las cifras ofrecidas dibujan una guerra devastadora: más de 3.162 muertos, de los que 1.937 corresponderían a Irán y 1.116 a Líbano, además de 13 soldados estadounidenses fallecidos y 33.925 heridos. A ello se suma el impacto económico y energético, con una fuerte subida del precio de los carburantes y una creciente inestabilidad en los mercados internacionales.

En medio de ese escenario, Trump intenta mostrar ahora una doble estrategia. Por un lado, mantiene el lenguaje de presión y amenaza; por otro, insiste en que el conflicto está en vías de resolverse y que las negociaciones avanzan. "Estamos negociando ahora. Sería genial si pudiéramos hacer algo, pero tienen que abrirlo. Tienen que abrir el estrecho de Trump, quiero decir, de Ormuz", ironizó el mandatario, en una referencia sarcástica al estratégico paso marítimo. El presidente sostiene que cualquier acuerdo debe ser "bueno" y garantizar que no haya "más guerras ni más armas nucleares".

Washington ha acompañado esa aparente apertura con señales contradictorias. El ultimátum de 48 horas que Trump había dado para atacar las centrales eléctricas iraníes, en caso de que Teherán no reabriera el paso de Ormuz, fue ampliado a cinco días y después extendido hasta el 6 de abril, concediendo más margen a la diplomacia. Mientras tanto, el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, ha confirmado una propuesta de 15 puntos que constituiría, según dijo, el marco para un acuerdo de paz. El plan incluiría, en líneas generales, el levantamiento de sanciones a cambio del desmantelamiento de instalaciones nucleares iraníes y la limitación del arsenal de misiles balísticos.

Irán, sin embargo, ha rechazado de momento ese primer acercamiento y considera la oferta estadounidense excesiva. Teherán reclama el cese de los ataques, reparaciones, compensaciones, determinación de responsabilidades y el reconocimiento internacional de su autoridad sobre el estrecho de Ormuz. También exige que el final de la guerra se aplique a todos los frentes y no solo a uno de ellos. La desconfianza iraní se ve reforzada por precedentes de negociaciones interrumpidas por ataques sorpresa.

Israel, por su parte, no parece dispuesto a frenar. El ministro de Defensa, Israel Katz, ha adelantado que Tel Aviv intensificará y ampliará sus ataques contra Irán, lo que aumenta las divergencias con la estrategia estadounidense. La ofensiva israelí incluye también ataques contra infraestructuras nucleares iraníes, en contraste con la suspensión de acciones anunciada por Trump sobre otros objetivos energéticos.

El conflicto ha tenido asimismo repercusiones directas en España. El Gobierno de Pedro Sánchez rechazó desde el primer momento la intervención militar unilateral de Estados Unidos e Israel y pidió desescalada y diálogo, una posición que ha mantenido tanto en el Congreso como en el ámbito europeo. La crisis ha resucitado el lema del 'No a la guerra' y ha provocado movilizaciones en distintas ciudades del país. Además, el Ejecutivo ha evacuado a miles de españoles afectados por el conflicto y ha aprobado un plan anticrisis de 80 medidas para amortiguar el impacto del alza del petróleo, del gas y de los carburantes.

Un mes después del inicio de la guerra, el balance es claro: la ofensiva no ha encontrado una salida rápida y el conflicto amenaza con prolongarse. Entre la presión militar, la negociación indirecta y la incertidumbre sobre los próximos pasos de Washington, Teherán e Israel, Oriente Próximo sigue atrapado en una espiral que ya ha dejado miles de muertos, decenas de miles de heridos y un futuro inmediato cargado de incertidumbre.

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