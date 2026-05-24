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De Bisbal a El diario de Noah: Los favoritos de Lola Lolita, Mofeta en Mask Singer

Lola Lolita ha demostrado ser la máscara con más estilo al descubrirse como Mofeta y, ahora, ha querido confesar algunos secretos detrás de las cámaras.

Lola Lolita en Mask Singer

De Bisbal a El diario de Noah: Los favoritos de Lola Lolita, Mofeta en Mask Singer

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Borja Tamayo
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Mofeta hablaba de tener una "esencia" muy especial y, semana tras semana, la máscara con más estilo de Mask Singer dejó claro que el escenario era suyo. Sin embargo, todo lo bueno se acaba y llegó el momento de revelar su identidad, saliendo nada menos que Lola Lolita bajo el disfraz. ¡Los investigadores no lo vieron venir!

¡Bombazo!: Lola Lolita estaba debajo de la Mofeta de Mask Singer

La influencer tuvo que despedirse de su fiel compañera justo a las puertas de la gran Final. Un adiós que no ha dado sin antes confesar algunos de sus secretos mejor guardados. ¿Sabías que es una fiel amante del incienso y que es algo que jamás puede faltar en su casa?

A su vez, Lola ha revelado quiénes son sus artistas favoritos. David Bisbal, en la música, o El diario de Noah en el cine destacan como aquello de lo que nunca se cansa. Y es que, según sus gustos, parece que Mofeta en realidad era toda una romántica.

Si quieres saber más sobre Lola Lolita, dale play al vídeo de arriba para ver la entrevista completa.

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¡Bombazo!: Lola Lolita estaba debajo de la Mofeta de Mask Singer

¡Bombazo!: Lola Lolita estaba debajo de la Mofeta de Mask Singer

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