Cannes encumbra a Javier Calvo y Javier Ambrossi y Cristian Mungiu gana su segunda Palma de Oro por Fjord

La película Fjord, dirigida por el cineasta Cristian Mungiu, ha sido galardonada este sábado con la Palma de Oro de la 79 edición del Festival de Cannes.

Así se ha anunciado en la gala de clausura del festival, cuyo jurado ha decidido otorgar la Palma de Oro al director rumano, que se hace con este premio por segunda vez, tras lograrlo en 2007 por 4 meses, 3 semanas, 2 días. Además, en 2012, logró el premio a Mejor guion con Más allá de las colinas y en 2016 el premio a Mejor Dirección con Graduation.

En esta ocasión, Mungiu narra la historia de una familia rumana inmigrante, protagonizada por Renate Reinsve y Sebastian Stan, que vive en Noruega y que es objeto de una investigación, por la que se enfrentan al escrutinio del sistema judicial local.

"Hemos corrido el riesgo de hablar de cosas que conocemos pero de las que no nos atrevemos a hablar. La situación del mundo no es la mejor, deberíamos cambiar algo para dejar algo mejor a nuestros hijos. La sociedad está dividida, radicalizada y esta película es un alegato contra todo eso", ha expresado el director durante su discurso al recoger la Palma de Oro.

Tilda Swinton, Renate Reinsve, Cristian Mungiu y Sebastian Stan en la entrega de la Palma de Oro en Cannes | Gtres

Mientras que los cineastas españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi han ganado el premio a Mejor Dirección por su película La bola negra, coproducida por Atresmedia, en su primera participación en Cannes. También ha sido premiado ex-aequo el director polaco Pawel Pawlikowski, por Fatherland.

Javier Calvo, Pawel Pawlikowski y Javier Ambrossi, ganadores ex-aequo del premio a Mejor dirección en el Festival de Cannes | Gtres

"Cuando dirigíamos esta película, no hacía más que preguntarme siempre lo mismo, me hacía siempre la misma pregunta, y es si estaba honrando a quienes me precedieron y al dirigir esta película, me di cuenta de que la única forma de honrar el sufrimiento, el silencio, la muerte de las personas LGTBIQ que nos precedieron, es asegurándonos de que las siguientes generaciones tengan más libertad", ha dicho Ambrossi al recoger el galardón.

Los Javis han querido compartir su premio con los otros dos cineastas españoles que competían en la sección oficial de Cannes, Pedro Almodóvar, a quien Calvo se ha referido como "maestro" y con Rodrigo Sorogoyen.

Javier Calvo y Javier Ambrossi, ganadores del premio a Mejor dirección en el Festival de Cannes | Gtres

"Nuestra película habla de humanidad, habla de ver al otro como un ser humano, entenderle, comprenderle, amarle. Y creo que el arte nos hace ser mejores, nos hace cambiar por dentro", ha expresado Calvo durante su discurso, al tiempo que ha explicado que tanto él como Ambrossi "han cambiado mucho" haciendo esta película y que espera que "cambie también a la gente que la vea y que pueda entender cosas y tomar decisiones".

Asimismo, ha añadido que La bola negra es algo que "llevamos dentro". "Un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio que tenemos y que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado. Sólo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que el cine ayude a eso".

Javier Ambrossi, emocionado, durante el discurso de Javier Calvo tras ganar la Mejor dirección en el Festival de Cannes | Gtres

La recta final del festival estuvo protagonizada por el estreno de La bola negra, que obtuvo en su primera proyección una ovación de 20 minutos, solo por detrás de El laberinto del fauno, que alcanzó los 22 minutos en 2006.

La película, en la que participa un elenco formado por Penélope Cruz, Lola Dueñas, Miguel Bernardeau, Carlos González y el artista Guitarricadelafuente, narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas (1932, 1937 y 2017), existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca.

La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi | Atresmedia

Más allá del hito de La bola negra, la película de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido, también había tenido una recepción positiva, especialmente por el trabajo de Javier Bardem quien se había colocado entre los favoritos para hacerse con el galardón a Mejor Actor, que al final ha ido a parar a los actores Emmanuel Macchia y Valentin Campagne por la película Coward, de Lukas Dhont.

El triplete español lo completaba Amarga Navidad, con la que Pedro Almodóvar regresaba a Cannes envuelto de nuevo en el universo emocional y autorreferencial que define parte de su filmografía. Para Almodóvar esta ha sido su séptima participación en la Sección Oficial de Cannes, donde ha sido reconocido con premios como el de Mejor Director por Todo sobre mi madre en 1999 y Mejor Guion por Volver en 2006.

Por su parte, el Gran Premio del Jurado ha recaído en Minotaur, dirigida por el cineasta ruso Andrey Zvyagintsev; mientras que el Premio Especial del Jurado ha sido para The Dreamed Adventure, de la alemana Valeska Grisebach. Asimismo, el premio al Mejor Guion ha ido a manos de Emmanuelle Marre, por Notre salut (A Man of His Time).

El premio a la Mejor Interpretación Masculina ha sido, ex-aequo, al igual que el galardón a Mejor Dirección, para Emmanuel Macchia y Valentin Campagne por la película Coward, de Lukas Dhont, en la que encarnan a dos soldados de la Primera Guerra Mundial que deciden montar un espectáculo de teatro.

FOTO ACTORES

En la categoría femenina, han sido reconocidas también ex-aequo las actrices Virginie Efira y Tao Okamoto por sus papeles en All of a Suden, dirigida por Ryusuke Hamaguch.

En la sección de cortometrajes, la Palma de Oro ha sido para el argentino Federico Luis por Para los contrincantes.