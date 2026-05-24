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"Estamos para chuparse los dedos": Silvia Abril encuentra su vínculo con Mejillón

Silvia Abril ha tenido que despedirse de Mejillón; pero, antes de hacerlo, ha querido revelar qué es lo que más le ha gustado de la máscara.

Silvia Abril en Mask Singer

"Estamos para chuparse los dedos": Silvia Abril encuentra su vínculo con Mejillón

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Borja Tamayo
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La Semifinal de Mask Singer dio grandes momentos para recordar; sin embargo, entre todos ellos, el de Silvia Abril siendo descubierta como Mejillón destaca especialmente. No es para menos: esta máscara montó verdaderas fiestas en cada actuación y los cuatro investigadores consiguieron cazar a la humorista.

Cazada por los investigadores: el Mejillón de Mask Singer era Silvia Abril

Su paso por el programa parece haberle sabido a poco; aunque esto no le impide llevarse el mejor recuerdo de su alter ego marino. Una máscara que, por espectacular que sea, le ha permitido desenvolverse con total soltura por el escenario. Una comodidad que ahora ha querido celebrar, en especial por la facilidad a la hora de "mover las piernas".

A su vez, Silvia ha encontrado una conexión única con Mejillón. Y es que, en sus propias palabras, tanto ella como la máscara están "para chuparse los dedos". Pero, lo que más le ha gustado, es el propio diseño del disfraz "tipo vedete".

"Vuelve al mar, sé libre", le ha querido decir la presentadora antes de despedirse para siempre de su compañera. Dale play al vídeo de arriba y disfruta de la entrevista completa, donde Silvia Abril regala un último baile en su disfraz.

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