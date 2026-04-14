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'Caso Mascarillas'

Susana Díaz, sobre la denominación de 'puta 1' y 'puta 2' a las amigas de Ábalos: "Esto es un bochorno y estas personas han tenido muchísima responsabilidad"

La senadora del PSOE Susana Díaz ha calificado como 'indignantes' todas las informaciones que se van conociendo sobre el 'caso mascarillas'.

Susanna Díaz en Espejo Público.

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Laura Simón
Publicado:

Avanza el juicio por el 'caso Mascarillas' y en esta quinta jornada le toca declarar a un testigos clave, Jesús Manuel Gómez. Junto a él otros seis testigos desfilarán en esta jornada por el Tribunal Supremo. Jesús Manuel Gómez era el subsecretario de Transportes que fue cesado por el ministro Óscar Puente en 2024 tras la auditoria que hizo sobre los contratos en las mascarillas. Ábalos delegó a Gómez la tramitación de los contratos bajo sospecha que se van a juzgar en el Supremo.

Este lunes declaraba la exmujer de Koldo, Patricia Úriz. Sostiene que no se reconoce en las conversaciones de WhatsApp en las que se hablaba de 'chistorras' y 'soles'. Afirma que Ferraz pagaba los gastos de Ábalos en efectivo, que a veces los adelantaba Koldo porque no quería que las mujeres de Ábalos supieran en qué se gastaba el dinero. Sí reconoció que a veces cuando hablaba con Koldo se refería a Carolina Perles, exmujer de Ábalos; como 'puta 1', porque no se llevaba muy bien con ella. Afirmaba en sede judicial que cuando hablaba de ' puta 2' y 'puta 3' se refería a personas que eran conocidas por Koldo.

"Me parecen indignantes todas las informaciones que vamos conociendo"

La senadora del PSOE Susana Díaz califica como 'indignantes' todas las informaciones que se van conociendo sobre el caso de las mascarillas. "Más allá del tema penal que lo determinará la justicia, como socialista espero que los dirigentes de mi partido tengan honestidad y decencia, que son los requisitos para estar al frente de la organización". Señala además que en el caso de la decencia es una cualidad que se valora mucho más que la responsabilidad penal. "Siento indignación y bochorno porque estas personas han tenido muchas responsabilidad".

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