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'Caso Begoña Gómez'

Susana Díaz carga contra el ministro Bolaños por criticar el procesamiento de Begoña Gómez: "No se ha contenido"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reiterado sus críticas al juez Juan Carlos Peinado por el procesamiento de Begoña Gómez. La senadora socialista Susana Díaz ha criticado su postura.

Susana Díaz, sobre la imputación de Begoña Gómez.

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Laura Simón
Publicado:

Si la imputación de Begoña Gómez la avala la Audiencia Provincial tendríamos un juicio con jurado popular de la Comunidad de Madrid a principios de 2027 coincidiendo con el arranque de la campaña electoral para las elecciones generales. La senadora del PSOE Susana Díaz calcula que el juicio podría celebrarse en año, año y medio. En la parte política considera que el presidente Pedro Sanchez ha estado "mesurado, correcto y prudente" valorando el procesamiento desde China; donde se encuentra de viaje oficial. Sánchez ha pedido "que la justicia haga justicia" y cree que el tiempo "pondrá todo y a todos en su sitio".

Sin embargo, considera Díaz que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños "no se ha contenido de la misma manera y debería de haberlo hecho". "Ayer me preocupé por ver cuántas correcciones ha hecho la audiencia provincial al juez Peinado, son 13. Creo que es un número excesivo para una causa como esa en un juzgado como el del juez Peinado. La literatura que le ha metido al auto está fuera de lugar", determinaba.

"Hay que regular las figuras de las parejas de los presidentes"

Considera que existe la obligación política de regular la figura de las parejas de los presidentes del Gobierno en este país ya que "eso en un vacío y conlleva situaciones así". "No podemos obligar a que nadie renuncie a un desarrollo profesional pero es una de las lagunas que tiene el sistema".

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