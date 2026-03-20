Medidas frente a la guerra
Pedro Sánchez explica hoy desde Moncloa el paquete de medidas para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Irán
Las medidas se aprobarán en un Consejo de Ministros extraordinario y después las dará a conocer Pedro Sánchez.
Publicidad
21 días después del comienzo de la guerra en Irán el Gobierno de España da a conocer su paquete de medidas con las que espera hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto. En un Consejo de Ministros extraordinario se aprobarán las medidas y posteriormente será Pedro Sánchez desde Moncloa quien las de a conocer.
La totalidad de las medidas no se conocen, pero el ejecutivo ha ido dando píldoras de lo que se va a aprobar, será un plan "proporcional, perimetrado y focalizado" en limitar el impacto de la subida de los combustibles y la electricidad.
El Gobierno trata de coser un decreto al gusto de todos. Se ha reunido con los agentes sociales, con los sectores más afectados y con los grupos políticos.
En el paquete se abordarán cuatro dimensiones:
- Medidas estructurales: se basa en reforzar la apuesta por las energías renovables
- Paquete fiscal: minimización del coste energético y eléctrico, a través de medidas fiscales
- Focalización en los sectores más afectados: especial atención en el campo, la pesca, los transportistas y las industrias electrointensivas y gasintensivas
- Escudo social para los más vulnerables: imposibilidad de cortes de suministro energético a los más vulnerables.
Según las pistas que ha ido dando lo que sí se descarta es la bonificación al precio de los combustibles y tampoco parece que vaya a incluir medidas de vivienda que era una exigencia de Sumar.
Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.
Publicidad