¿Nos estamos volviendo locos con las comuniones?: "Este 2026 se ha llegado a los 22.000 euros"

Hoy en día los españoles nos gastamos una media de 6.800 euros por celebrar una comunión, los precios han subido un 21% más que el año pasado. Un ejemplo claro está en los trajes, lo que el año pasado costaba 300 euros, este año lo compras por 900. El precio del cubierto no se queda atrás, ya que en algunos sitios ronda ya los 79 euros por persona, a lo que se le suma la animación y las actividades extra como puede ser un mago o colchonetas hinchables. Según ha confirmado un experto a Espejo Público, en este 2026, en los casos más extremos se ha llegado a los "22.000 euros" por una comunión.

El influencer Álvaro Casares, ha subido un vídeo a sus redes sociales comparando cómo eran las comuniones de antes, con las de ahora. En él se muestra como antiguamente sólo se comía un menú, y ahora, en cambio, hay una decoración mucho más currada y mesas gourmet. Otra de las cosas que ha cambiado mucho han sido las fotografías, ya que según él, antes sólo había tres poses: la de rezar, serio y señalando el collar, y ahora en cambio, los niños parecen "supermodelos". El número de invitados también ha cambiado notablemente, ya que antes la comunión cabía en dos mesas, y ahora cubre casi el "el aforo del Wizkink Center".

"Las bodas parecen festivales"

Un vídeo que ha sido comentado en el plató de Más Espejo por los colaboradores. Para la periodista Ana Iris Simón, "las bodas parecen festivales pagados por los invitados", y en las comuniones ocurre lo mismo, ya que "son como las bodas", y los bautizos "como comuniones".

Por su parte, la presentadora de Más Espejo, Gema López, considera que los niños "no conocen el sentido religioso", ya que su hija no hizo la comunión, y la compara con otras niñas que sí la hicieron, "y tenían la misma poca idea", por lo que considera que los niños de hoy en día toman la primera comunión por el simple hecho de "recibir regalos y hacer una fiesta".

"Todo el mundo quiere imitar la gran comunión"

Para el periodista Juan Madueño el problema de esta nueva sociedad está en las redes sociales, y en la "exposición constante", ya que, según él, "el mostrarlo todo hace un efecto llamada, y que todo el mundo quiera imitar la gran comunión o la gran boda", asegura.

Ana Iris Simón ha sentenciado el debate, criticando la nueva "moda" de los cumpleaños de los niños, y es que regalen "juguetes" a los invitados, ya que "como no comen azúcar, nos dan un montón de juguetes que tiro al llegar a casa".

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