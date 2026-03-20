Jordi Sevilla, exministro del PSOE, carga contra Sumar: "El PSOE carga con un lastre y el presidente se equivocaría si volviera a aceptar el pulso de Díaz"

El inicio del Consejo de Ministros ha comenzado con más de dos horas de retraso. Ha sido así después de que los ministros de Sumar se negaran a entrar porque el PSOE se negase a incluir medidas de protección a los inquilinos en el decreto ley elaborado para paliar los efectos de la guerra en Irán.

Según han confirmado fuentes de Moncloa, la reunión se ha iniciado alrededor de las 11:40 horas, en lugar de a las 9:30 que era la hora prevista. El texto que ha presentado el PSOE no incluía ni medidas de protección a los inquilinos, ni de intervención en los márgenes empresariales de las energéticas, lo que ha provocado el plante de Yolanda Díaz.

Según fuentes de Sumar, la negociación entre los socios de coalición continúa dentro del Consejo de Ministros al no conseguir llegar a un acuerdo sobre los términos del decreto, cuyas rebajas fiscales, tampoco les gusta.

Con este hecho, sería la primera vez que un Consejo de Ministros se retrasa tanto. Para observar otro punto de vista sobre este hecho, hemos hablado con Jordi Sevilla, exministro socialista de Administraciones Públicas, en Espejo Público.

"El presidente se equivocaría si vuelve a aceptar el pulso de Sumar y les deja ganar"

Para Sevilla, "el PSOE carga con un lastre, que en estos momentos, es Sumar" y detalla que "no deberíamos estar sometidos a que los dirigentes de Sumar quieran romper el Gobierno, como ya dicen muchos". Asimismo, considera que el PSOE "debería reconocer ese lastre" y afirma que "estar en manos de minorías radicalizadas invalida las políticas socialdemócratas de redistribución de la renta en esta legislatura".

Sobre la problemática de la vivienda, cree que si "hoy España lleva seis años teniendo ese problema, es por culpa de Sumar y de gente como Sumar que se empeñan en intervenir el mercado, en lugar de construir vivienda que es lo que plantea el PSOE".

Jordi Sevilla considera que "Sumar es el que ha bloqueado la solución de la vivienda" y en lugar de resolverlo, "Sumar se obsesiona con intervenir el mercado en vez de hacer lo obvio: construir viviendas pactando con los ayuntamientos y comunidades autónomas".

Asimismo, cree que el "presidente se equivocaría si volviera a aceptar el pulso y si dejara ganarlo a Sumar".

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