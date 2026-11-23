El candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido a las recientes declaraciones de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien afirmó en un mitin en Ontinyent que le habría gustado que Pedro Sánchez le diera "cuatro bofetadas bien dadas" durante el debate cara a cara. Durante su conversación con Susanna Griso, el líder popular ha censurado el tono empleado desde el Ejecutivo y ha defendido la necesidad de rebajar la crispación política.

"Que una ministra le llame energúmeno al candidato a la Presidencia del Gobierno, que previamente ya me había comparado con los nazis y con Hitler, y ahora que me quiera dar cuatro bofetadas... Yo no he visto ninguna descalificación a la ministra", ha señalado Feijóo en el programa de Antena 3, lamentando la falta de desautorización interna tras el acto celebrado el viernes por la secretaria general del PSPV-PSOE.

Además de referirse a Morant, el presidente del PP ha vinculado el clima de tensión en la campaña con los incidentes vividos por su formación en el País Vasco, recordando el episodio ocurrido con el candidato popular por Guipúzcoa, Jon Echeverría. "Lo que me preocupa es que a un candidato nuestro en Guipúzcoa, Jon Echeverría, un militante del PSOE le dice 'cuidado chaval, que van a pasar cosas'", ha advertido Feijóo, insistiendo en su propuesta de "derribar el muro", acabar con "las trincheras" y "construir puentes".

Óscar Puente y Twitter

Preguntado por Susanna Griso sobre si mantendrá ese compromiso de moderación institucional en caso de ganar las elecciones, Feijóo ha asegurado que aplicará ese criterio dentro de su propio Consejo de Ministros y ha puesto como ejemplo la actividad en la red social X del exministro de Transportes Óscar Puente. "Si asumo la Presidencia del Gobierno, un ministro que utilice el Twitter como este señor no tiene posibilidad de seguir siendo ministro de España", ha afirmado, antes de preguntarse: "¿Cómo es posible que un ministro se dedique más a las redes sociales que a las redes ferroviarias?".

Desde las filas socialistas, por su parte, han defendido en los últimos días que las palabras de Diana Morant en el mitin de Valencia tenían un sentido metafórico y formaban parte de la dialéctica de campaña, al tiempo que han reprochado al Partido Popular recurrir de forma habitual a la confrontación y a las descalificaciones contra el presidente del Gobierno.

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