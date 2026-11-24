Elecciones generales
Última hora de las elecciones generales, en directo: El Gobierno amplia el permiso por nacimiento a 20 semanas y aprueba el de 10 días por fallecimiento
Sigue en directo la última hora de la información política de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.
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Faltan cinco días para las elecciones generales del 29 de noviembre y todos los candidatos están a tumba abierta y redoblan sus esfuerzos por captar apoyos antes de las urnas. Este martes, el líder del PSOE y candidato a la reelección Pedro Sánchez, estará en Barcelona, un día después de que el Tribunal Supremo haya aplicado la amnistía a Carles Puigdemont. El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, estará en Alicante.
La sintonía entre PP y Vox se hizo palpable en el debate a ocho de la pasada noche. Choque de portavoces en el que queda claro que los próximos comicios van de bloques. En las últimas horas Vox ha pedido al PP "responsabilidad" y que deje de apelar al "voto útil", en lado de la izquierda también ha recordado al PSOE no llega solo "ni en escaños ni en ideas".
Entrevista de Ada Colau en Espejo Público
Ada Colau se ha reivindicado en Espejo Público como un voto "doblemente útil" y lo defiende así: "Porque garantizamos que vamos a evitar un gobierno de extrema derecha, pero además vamos a garantizar que en los primeros Consejos de Ministros vayan a mejorar la vida de la gente por ejemplo bajando el precio de los alquileres".
Las últimas medidas anunciadas por Pedro Sánchez son un calco de otras propuestas anteriormente formuladas bien por Sumar o ya por Frente Amplio. Ada Colau ha reprochado a Sánchez que le copie las ideas después de que su Ejecutivo no las haya puesto en marcha, e ironizó llamándolo 'Che Guevara'. "Estamos viendo a Pedro Sánchez que está imitando muchas de las medidas que hemos ido proponiendo desde Frente Amplio. No se las hemos escuchado todos estos años, pero ahora tenemos a un Che Guevara que dice que va a subir los impuestos a los ricos y que ahora sí va a resolver el problema de la vivienda. Al PSOE le decimos: ‘lo sentimos, pero ya no nos lo creemos'", dice Colau.
Además ha indicado que "Sánchez parece que en campaña se anima mucho y se pone más progresista y vamos viendo como nosotros vamos anunciando medidas nuevas y el PSOE las incorpora a su programa. Quiero pensar que eso es positivo porque efectivamente conseguimos que el PSOE sea más progresista de lo que sería por si solo, pero lo más importante es que el Frente Amplio entre con fuerza y consiga estar en un gobierno progresista porque solo así podremos condicionar al PSOE que lo que solo dice en campaña luego se traslade al BOE y se convierta en realidad."
Permiso por fallecimiento
Precisamente sobre una de esas medidas "copiadas" el Consejo de Ministros aprobará hoy, en un nuevo martes social en la recta final de la campaña, el permiso de 10 días por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, padres o hijos. Asimismo, el Gobierno aumentará a tres días laborables el permiso por fallecimiento de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Se incluyen suegros, yernos, nueras, cuñados y abuelos del cónyuge, además de padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos. Si hay desplazamiento se amplían en dos días más. En la norma se incluirá un día de permiso para quienes acompañen a otra persona que se encuentre en procesos de eutanasia y la posibilidad de reducir o adaptar la jornada laboral a las personas que acompañen a un familiar que se encuentre en cuidados paliativos.
Permiso por nacimiento
No es el único permiso que crece tras este Consejo de Ministros y es que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha anunciado que se aprueba un aumento del permiso por nacimiento de un hijo hasta las 20 semanas, tanto para los hombres como para las mujeres. "Hoy aprobamos la ampliación del permiso por nacimiento a 20 semanas para cada progenitor, intransferibles y pagadas al 100%. En 2018, las madres tenían 16 semanas y los padres cinco. Hoy, ambos tendrán el mismo tiempo porque criar es cosa de dos".
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Última hora de las elecciones generales, en directo: El Gobierno recurrirá la ley del concebido no nacido de Ayuso
El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional contra la ley de la Comunidad de Madrid del 'concebido no nacido'. La norma permite que, en determinados procedimientos y dentro de las competencias autonómicas, el embrión o feto durante el embarazo sea considerado como un hijo ya nacido cuando esa consideración resulte beneficiosa para la madre gestante o para la unidad familiar. Ayuso ha vuelto a defender la norma y ha reprochado a Sánchez que vuelva a utilizar "las mismas monsergas" en alusión al abordo o la eutanasia.
Última hora de las elecciones generales, en directo: El Gobierno aprueba ampliar el permiso por nacimiento a 20 semanas
Yolanda Díaz ha anunciado en sus redes sociales que hoy el Consejo de Ministros aprueba un aumento del permiso por nacimiento de un hijo hasta las 20 semanas, tanto para los hombres como para las mujeres. "Hoy aprobamos la ampliación del permiso por nacimiento a 20 semanas para cada progenitor, intransferibles y pagadas al 100%. En 2018, las madres tenían 16 semanas y los padres cinco. Hoy, ambos tendrán el mismo tiempo porque criar es cosa de dos"
Última hora de las elecciones generales, en directo: "La gente no es tonta, sabe lo que está en cuestión"
"Es cierto que a nosotros nos pilló con la formación a medio construir, pero yo creo que la gente nos conoce. Si se fija Pedro Sánchez en sus mítines solo presume de las medidas que hemos llevado nosotros. Es verdad tenemos una desventaja con los tiempos de esta campaña, pero lo estamos dando todo. La gente no es tonta sabe lo que está en cuestión el próximo 29 de noviembre si gobierna la extrema derecha vamos a retroceder décadas, vamos a retroceder a tiempos oscuros. Como mujer tenemos que tener muy claro se está planteando la posibilidad de que gobierne Vox a casa que prácticamente nos quiere volver a casa a procrear que se quiere cargar las leyes que nos protegen de la violencia de género, que se quiere cargar el derecho al aborto".
Entrevista a Ada Colau en directo: "Siempre he peleado por un mundo mejor"
"Reivindico el idealismo siempre que este vinculado a la realidad pragmática. Siempre he peleado por un mundo mejor y evidentemente que la política es compleja, te lleva a contradicciones, pero se puede hacer mucho más de lo que nos decían que se podía hacer"
Entrevista a Ada Colau en directo: "Somos un voto doblemente útil"
"Nosotros insistimos en que si hablamos de voto útil, somos un voto doblemente útil porque garantizamos que vamos a evitar un gobierno de extrema derecha, pero además vamos a garantizar que en los primeros Consejos de Ministros vayan a mejorar la vida de la gente por ejemplo bajando el precio de los alquileres"
Entrevista a Ada Colau en directo: "La garantía es votar al original y no a la copia"
"Sánchez parece que en campaña se anima mucho y se pone más progresista y vamos viendo como nosotros vamos anunciando medidas nuevas y el PSOE las incorpora a su programa. Quiero pensar que eso es positivo porque efectivamente conseguimos que el PSOE sea más progresista de lo que sería por si solo, pero lo más importante es que el Frente Amplio entre con fuerza y consiga estar en un gobierno progresista porque solo así podremos condicionar al PSOE que lo que solo dice en campaña luego se traslade al BOE y se convierta en realidad."
Entrevista a Ada Colau en directo: Colau llama a que la mayoría social vote de forma masiva
"Si la gente joven, las mujeres, los pensionistas, la mayoría social, que sabe lo que está en juego vamos a votar masivamente creo que podemos quedar muy por encima de las encuestas"
Entrevista a Ada Colau en directo: "Hay ya bastantes provincias donde votar a Frente Amplio supone quitar un escaño a Vox"
"Hay ya bastantes provincias donde votar a Frente Amplio supone no solo aumentar un escaño para el bloque progresista sino quitarle un escaño a Vox que para nosotros es una prioridad"
Entrevista a Ada Colau en directo: "Lo que se va a votar el próximo 29 N es si la coalición es entre PP y Vox o entre PSOE y Frente Amplio"
"Yo creo que es una estrategia equivocada cuando el PSOE hace todo énfasis en concentrar todo ese voto útil porque ya lo hemos visto en los dos últimos mandatos y también ahora. Hay mucha gente progresista que no va a votar al PSOE y el PSOE aunque lograra quedar como primera fuerza es imposible que pueda gobernar él solo. Por lo tanto yo creo que lo que se va a votar el próximo 29 N es si la coalición es entre PP y Vox o entre PSOE y Frente Amplio, por tanto es necesario que el Frente Amplio entre con toda la fuerza".
Última hora de las elecciones generales, en directo: "El señor Sánchez y la limpieza electoral son conceptos contradictorios"
En la misma línea que Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo en Onda Cero ha asegurado que le provoca "inquietud que en mi país haya urnas de cartón en consulados ante posibles ciudadanos que no cumplen la ley en base a la que se les otorga la nacionalidad" y añade: "Esto nunca había pasado, que la Junta detectase irregularidades en el acceso a la nacionalidad y en consecuencia al acceso al voto, y a una semana de las elecciones. Jamás un Gobierno utilizó una instrucción de una directora general de un Ministerio para ampliar el acceso al voto. Me sorprende que el presidente del Gobierno diga estas cosas y con los antecedentes de sus primarias, con el señor Koldo en la cárcel, el que tutela los avales, junto con el señor Ábalos, junto con los que iban en el Peugeot que resulta que era un Mercedes. El señor Sánchez y la limpieza electoral son dos conceptos contradictorios. Ahora bien, sigo teniendo fe en nuestros cónsules, que blinden los votos y que esas urnas de cartón estén bien supervisadas. La Junta Electoral Central sabe muy bien que el Gobierno intentó que muchos ciudadanos pudieran votar sin tener acceso a voto. No hago ninguna crítica, hago una crónica de lo que ha sido".
Última hora de las elecciones generales, en directo: "Prefiero que sea 'pro Bono' que 'pro PP"
Sobre la insinuación de Felipe Gónzalez de que Bono apoyaba a Pedro Sánchez por el interés el expresidente del Congreso de los Diputados dice en tono de broma: "Me llamo Pepe Bono, prefiero que sea 'pro Bono' que 'pro PP'" y añade: "Del tema de Felipe González 'chim pun'"
Última hora de las elecciones generales, en directo | Bono: "Mis ambiciones políticas en este momento son absolutamente ningunas"
Después de pedir a Felipe González que no votase en blanco y que apoyase al candidato socialista, Pedro Sánchez, Bono ha contestado al reproche del expresidente del Gobierno. "Yo estaba apartado de la actividad política en primera línea" y añade: "Cuando anunciaron esta campaña pensé que me iba a librar, pero finalmente estoy participando de un modo intenso y a gusto. Mis ambiciones políticas en este momento son absolutamente ningunas. Lo único que quiero es que el Gobierno de España sea un Gobierno progresista y que no tengamos que lamentar, como en otros países lamentan" haciendo referencia a quienes votaron a Javier Milei o Donald Trump.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Ayuso denuncia "circunstancias anómalas" para el 29N
Isabel Díaz Ayuso lanza una nueva acusación sobre "las circunstancias totalmente anómalas" en las que según su criterio los españoles votarán el 29 de noviembre. "Nunca habíamos ido con una sensación absoluta de desconfianza, de temor y también de miedo. Nunca nos había ocurrido algo así. Tú sabías al final que ganaba el que era mejor, el que había convencido más, el que tenía mejores propuestas o se iba quien no lo había hecho".
Última hora de las elecciones generales, en directo: Sánchez cree que habría que preguntar al bloque de derechas si van a aceptar el veredicto de las urnas
Lo ha manifestado en todo momento. Pedro Sánchez cree que puede reeditar el Gobierno progresista y en una nueva entrevista vuelve a insistir en esa idea, pero apuntando un paso más. El presidente del Gobierno dice en el diario Público: "Lo primero que hay que hacer es respetar el veredicto de las urnas. Y la pregunta que habría que hacerle a la derecha y la ultraderecha es si van a aceptar el veredicto de las urnas".
Última hora de las elecciones generales, en directo: PP y Vox critica a la izquierda de ser cómplices de Sánchez
Las representantes de PP y Vox en el debate electoral a ocho en RTVE han llamado "cómplices" a los representantes de los partidos que apoyaron esta legislatura el Gobierno de Pedro Sánchez, mientras que los candidatos de PSOE, Frente Amplio, ERC y EH Bildu les han reprochado que rechazaran en el Congreso a todas las medidas de política social.
Última hora de las elecciones generales, en directo: El debate a ocho divide los bloques izquierda-derecha en un choque de portavoces con momentos de tensión
El debate a ocho de los portavoces parlamentarios en RTVE ha dejado claro las fuertes discrepancias que tienen los diferentes bloques políticos en materia de vivienda, aunque todos han defendido la urgencia de afrontar un problema que es una de las principales preocupaciones de los españoles.
Última hora de las elecciones generales, en directo: 12º día de campaña, para Frente Amplio
Ada Colau es entrevistada a primera hora en Espejo Público y luego en el programa Carne Cruda. Por la noche protagoniza un debate sobre vivienda con el cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol.
Última hora de las elecciones generales, en directo: 12º día de campaña, para VOX
Santiago Abascal no tiene actividades previstas, pero el partido mantiene una agenda con un despliegue de dirigentes en entrevistas en medios de comunicación y actos en Asturias, Huelva o Almería.
Última hora de las elecciones generales, en directo: 12º día de campaña, para PSOE
Pedro Sánchez participa en un acto electoral en Huesca y, posteriormente, viaja a Barcelona a otro mitin en el que intervendrá junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
Última hora de las elecciones generales, en directo: 12º día de campaña, para PP
Feijóo, que figura este día en una entrevista Onda Cero, Ok Diario y la emisión de la conversación con el youtuber Plex, acude a un mitin en Alicante por la tarde. En esta jornada el expresidente del Gobierno José María Aznar y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo intervienen en la inauguración de un máster en acción política y gestión pública del Instituto Atlántico de Gobierno.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Feijóo cierra la campaña con un mitin en Sevilla
El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, cerrará la campaña electoral con un mitin en Sevilla el próximo viernes después de visitar Barcelona, han informado fuentes populares.
Tras participar en el debate a cuatro que se celebrará el jueves, el viernes el presidente del PP viajará a Barcelona y tendrá un acto de campaña.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Rufián reprocha al Gobierno los homenajes a Franco
El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha reprochado al Gobierno que no aplicara la Ley de Memoria Democrática en los homenajes al dictador Francisco Franco que se produjeron la semana pasada por el centenario de su muerte.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Amnistía Internacional detecta 57 "retrocesos" en programas de PP-Vox
Amnistía Internacional (AI) ha identificado al menos 57 "retrocesos" en derechos humanos en los programas de PP y Vox. "PP y VOX concentran la inmensa mayoría de estos retrocesos, que afectan sobre todo a la migración, la vivienda y el derecho a la protesta,aunque en algunos casos también destacan medidas incompatibles con los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+ , o la ausencia de toda mención a ellos, y la falta de referencias a los crímenes de derecho internacional cometidos por Israel en el Territorio Palestino Ocupado".
Última hora de las elecciones generales, en directo: Sánchez se pone la camiseta de Lamine
Desde el PSOE no pierden la oportunidad de recabar apoyos en cualquier caladero. Lo último es este vídeo colgado en el perfil de X del presidente. El cabeza de lista del PP por Barcelona, Xavier García Albiol, dijo hace unas horas que Lamine Yamal le "cae un poco mal" y matizaba que se refería a su "comportamiento" y no a su rendimiento deportivo. Sánchez no ha tardado en reaccionar y lo hizo poniéndose la camiseta de la estrella del Barça. En un mensaje en redes escribió: "Yo me pondría la camiseta de cualquier jugador o jugadora de la Selección Española de Fútbol. Porque eso es España, un país plural y diverso" y acompañaba el texto del vídeo poniéndose la camiseta.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Otras medidas del Consejo de Ministros
En el Consejo de Ministros de hoy el Gobierno también dará luz verde a un paquete de medidas de carácter financiero que incluye la extensión durante un año del impuesto especial a la banca para recaudar 1.400 millones de euros. Asimismo se aprobará la nueva ley de crédito al consumo, que se propuso en enero, pero cuyo trámite se ha ido dilatando en el tiempo.
Última hora de las elecciones generales, en directo| Sánchez: "Nadie supera una pérdida en dos días"
Pedro Sánchez anunciaba en su perfil de X la aprobación de la medida con el siguiente mensaje "Todos deberíamos poder parar cuando la vida se nos para. Por eso, mañana el Gobierno dará un paso más para reconocer y consolidar el derecho al duelo de los trabajadores y trabajadoras".
En otro post insistía en que "nadie supera una pérdida en dos días ni en diez. Pero con diez hay tiempo para despedirse sin mirar el reloj."
Última hora de las elecciones generales, en directo: Acusan a Sánchez de copiar las medidas de Frente Amplio
Esta medida es una de las medidas que Pedro Sánchez está haciendo suyas, pero que en realidad son iniciativas de Sumar, o ahora de Frente Amplio. Esta en concreto es una propuesta ya anunciada por Yolanda Díaz en octubre de 2025. En una carta firmada por Sánchez y Díaz, el Gobierno subraya que hasta ahora la legislación española hacía que una persona que perdía a un ser querido un lunes tuviera que reincorporarse a su puesto de trabajo el jueves, con "el dolor intacto, con los trámites sin resolver y con una casa que ya no era la misma".
Última hora de las elecciones generales, en directo: Permiso de 10 días por fallecimiento
Hoy se aprobará el permiso de 10 días por fallecimiento del cónyuge, hijos e hijas, pareja de hecho o parientes de primer grado de consanguinidad. Cualquier trabajador podrá pedir este permiso en las cuatro semanas posteriores a la pérdida. También se ampliará hasta los 3 días, 5 si se necesita desplazamiento, el permiso por la muerte de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, incluidos suegros, yernos, nueras, cuñados y abuelos del cónyuge, además de padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos. Esta norma también permitirá reducir o adaptar la jornada laboral a las personas que acompañen a un cónyuge, pareja de hecho o familiares por consanguinidad hasta segundo grado que se encuentre en cuidado paliativos.
Última hora de las elecciones generales, en directo
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la última hora de la actualidad política. Nuevo martes social a cinco días de las elecciones generales del 29 de noviembre. El Gobierno aprueba hoy en el Consejo de Ministros un real decreto-ley para reconocer diez días laborables de permiso por el fallecimiento del cónyuge pareja de hecho, padres o hijos. Se llamará "permiso por duelo en caso de fallecimiento" y a continuación te explicamos los detalles que se conocen de la norma.
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