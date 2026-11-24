Faltan cinco días para las elecciones generales del 29 de noviembre y todos los candidatos están a tumba abierta y redoblan sus esfuerzos por captar apoyos antes de las urnas. Este martes, el líder del PSOE y candidato a la reelección Pedro Sánchez, estará en Barcelona, un día después de que el Tribunal Supremo haya aplicado la amnistía a Carles Puigdemont. El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, estará en Alicante.

La sintonía entre PP y Vox se hizo palpable en el debate a ocho de la pasada noche. Choque de portavoces en el que queda claro que los próximos comicios van de bloques. En las últimas horas Vox ha pedido al PP "responsabilidad" y que deje de apelar al "voto útil", en lado de la izquierda también ha recordado al PSOE no llega solo "ni en escaños ni en ideas".

Entrevista de Ada Colau en Espejo Público

Ada Colau se ha reivindicado en Espejo Público como un voto "doblemente útil" y lo defiende así: "Porque garantizamos que vamos a evitar un gobierno de extrema derecha, pero además vamos a garantizar que en los primeros Consejos de Ministros vayan a mejorar la vida de la gente por ejemplo bajando el precio de los alquileres".

Las últimas medidas anunciadas por Pedro Sánchez son un calco de otras propuestas anteriormente formuladas bien por Sumar o ya por Frente Amplio. Ada Colau ha reprochado a Sánchez que le copie las ideas después de que su Ejecutivo no las haya puesto en marcha, e ironizó llamándolo 'Che Guevara'. "Estamos viendo a Pedro Sánchez que está imitando muchas de las medidas que hemos ido proponiendo desde Frente Amplio. No se las hemos escuchado todos estos años, pero ahora tenemos a un Che Guevara que dice que va a subir los impuestos a los ricos y que ahora sí va a resolver el problema de la vivienda. Al PSOE le decimos: ‘lo sentimos, pero ya no nos lo creemos'", dice Colau.

Además ha indicado que "Sánchez parece que en campaña se anima mucho y se pone más progresista y vamos viendo como nosotros vamos anunciando medidas nuevas y el PSOE las incorpora a su programa. Quiero pensar que eso es positivo porque efectivamente conseguimos que el PSOE sea más progresista de lo que sería por si solo, pero lo más importante es que el Frente Amplio entre con fuerza y consiga estar en un gobierno progresista porque solo así podremos condicionar al PSOE que lo que solo dice en campaña luego se traslade al BOE y se convierta en realidad."

Permiso por fallecimiento

Precisamente sobre una de esas medidas "copiadas" el Consejo de Ministros aprobará hoy, en un nuevo martes social en la recta final de la campaña, el permiso de 10 días por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, padres o hijos. Asimismo, el Gobierno aumentará a tres días laborables el permiso por fallecimiento de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Se incluyen suegros, yernos, nueras, cuñados y abuelos del cónyuge, además de padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos. Si hay desplazamiento se amplían en dos días más. En la norma se incluirá un día de permiso para quienes acompañen a otra persona que se encuentre en procesos de eutanasia y la posibilidad de reducir o adaptar la jornada laboral a las personas que acompañen a un familiar que se encuentre en cuidados paliativos.

Permiso por nacimiento

No es el único permiso que crece tras este Consejo de Ministros y es que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha anunciado que se aprueba un aumento del permiso por nacimiento de un hijo hasta las 20 semanas, tanto para los hombres como para las mujeres. "Hoy aprobamos la ampliación del permiso por nacimiento a 20 semanas para cada progenitor, intransferibles y pagadas al 100%. En 2018, las madres tenían 16 semanas y los padres cinco. Hoy, ambos tendrán el mismo tiempo porque criar es cosa de dos".

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