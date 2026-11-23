Todos los ciudadanos que aparecen en este reportaje aseguran que votarán el domingo. Y raro es el que ha leído los distintos programas electorales. Unos se informan por redes sociales, otros votarán lo que han votado siempre, digan lo que digan. Y muchos emplean la desoladora fórmula demasiado común: "votaré al que menos me mienta". No obstante, todos se aventuran a identificar las propuestas de los distintos programas que les ponemos por delante. Conclusión: aciertan, fallan, sorprenden… y desconfían.

"Me informo por Tik Tok"

Una joven pareja entrevistada en Madrid, tiene clarísimo su voto, pues se informan por "Tik Tok" y les leemos un programa electoral, "Plan sonríe", ¿dentista público también para adultos?: "Igual quedo mal, pero creo que era el PSOE". Correcto. ¿Tope de 10 millones por heredero? "Eso es de Frente Amplio. No tiene sentido". Otro acierto. Vamos con la tercera: ¿Unión de amistad como figura del Código Civil para personas que se cuidan mutuamente? "PSOE". Tres de tres. Vamos con la última: Un millón de viviendas en 4 años… y aquí fallan. Dan por autor al Partido Socialista, pero la propuesta es del PP. El error es perdonable, pues la vivienda es uno de los puntos fuertes de la campaña y todos los partidos lanzan sus ofertas.

"Nos han enfrentado a todos"

"Vamos a dejar un día de balneario para venir a votar", nos dice una pareja de provecta edad que nos demuestra así su interés por votar. ¿Parque público estatal de 100.000 viviendas? "Eso es del PP", asegura el hombre. La propuesta correcta es del PSOE, lo que levanta una repentina discusión entre dos mujeres de ideología opuesta que pasaban por allí: "Nos han hecho enfrentarnos a todos", lamenta el hombre, protagonista involuntario de la refriega.

Incoherencias e ironías

"Eso es de Vox, seguro", responde un taxista a la propuesta de suprimir subvenciones a Partidos, Sindicatos, Patronales y ONG. "Dicen unas incoherencias tremendas", remata. Otra joven le rebate asegurando que votará a Abascal por su política de expulsión de los "okupas". Un hombre espera en la cola de la Administración más famosa de loterías y nos responde con acierto a la propuesta de un Pacto de Estado por la seguridad ferroviaria: "Esa será de Pedro Sánchez, que no lo hizo antes y lo querrá hacer ahora". La ironía protagoniza muchas de las respuestas, pero la de Félix no tiene dobleces: "votaré a los que voto siempre, digan lo que digan". Para muchos, el programa es accesorio.

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