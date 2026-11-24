AVANCE
Entre tierras se prepara para el desenlace de su segunda temporada, muy pronto en Antena 3
Entre tierras está llegando a la recta final de su segunda temporada y el desenlace promete ser una auténtica montaña rusa de emociones. No te pierdas el estreno, muy pronto en Antena 3.
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La segunda temporada de Entre tierras nos ha devuelto a los campos de Atienza para continuar la historia de María Cervantes años después de la primera entrega.
Sus hijos ya son adultos y una nueva familia ha llegado al pueblo: los Varela. De este modo, nuestra protagonista se ha tenido que enfrentar a la venta de las tierras de muchos de sus vecinos, lidiando con unos peligros en la sombra que llevan al límite su rol como propietaria de la finca.
Ya estamos llegando a la recta final de la temporada y el desenlace promete cambiar las cosas para siempre en la vida de los personajes. Unos episodios repletos de emoción que llegarán muy pronto a Antena 3. ¡No te los pierdas!
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