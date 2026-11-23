El hombre del saco, Krampus, de origen centroeuropeo y navideño, se ha dejado ver en Eslovenia de cara a la navidad. Un ser mitológico del folclore del norte de Europa ha llegado con la misión de asustar a los niños que se han portado mal.

Mientras la mayoría de los niños esperan regalos, en algunas ciudades europeas una figura demoníaca recorre las calles, haciendo sonar sus cadenas y sembrando el terror entre los más pequeños.

Según explican en National Geographic, el 6 de diciembre es una fecha muy importante en algunos países de Europa, donde San Nicolás, quien dio origen a Santa Claus, va de visita a ver a los niños que se han portado bien. Sin embargo, la noche de antes Krampus es el que se encarga de visitar a los niños que se han portado mal y, según la leyenda, les castiga desde pegándoles con ramas de abedul hasta llevándoselos en su cesto para comer.

Krampus es un personaje de la mitología pagana alpina, representado como un macho cabrío con lengua de serpiente. Con la llegada del cristianismo, su imagen evolucionó y se asoció al Diablo, según National Geographic. En cuanto a otras representaciones, también aparece con cuernos, pelo y pezuñas de cabra.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.