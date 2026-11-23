Las palabras de José Bono a Felipe González han provocado una contundente respuesta de Paco Castañares en 'Espejo Público'. El histórico dirigente socialista extremeño ha defendido al expresidente después de que Bono le pidiera públicamente que votara a Pedro Sánchez: "No seas tonto, vota a Pedro", dijo el exministro.

Paco Castañares ha intervenido desde Badajoz, donde participa con Felipe González en un acto sobre la Transición. Tras escuchar las declaraciones del exministro, ha afirmado: "El que parece que no conoce a Felipe González es Bono. Debería conocerlo bien".

"Felipe González es un tipo muy independiente"

En su llamamiento, Bono se ha dirigido al expresidente Felipe González para reprocharle que su decisión de no votar a Sánchez pueda beneficiar electoralmente a quienes fueron sus adversarios: "No puede ser que tus enemigos, los que te quisieron meter preso, los que sabes que te calumniaron, se beneficien electoralmente ahora de que tú digas que no votas a Pedro", ha afirmado. "No seas tonto, vota a Pedro. Si te vas a sentir mucho mejor, que tú eres de los nuestros, vota a Pedro porque se lo merece", ha añadido.

Paco Castañares ha rechazado las palabras de Bono y ha defendido que Felipe González sepa qué decisión quiere tomar y la exprese abiertamente: "Si piensa que Felipe González es tonto, se equivoca de medio a medio. Felipe González es un tipo muy independiente, muy autónomo, tiene la cabeza en su sitio, como la ha tenido toda su vida, y además sabe muy bien lo que tiene que hacer y además lo dice", ha asegurado.

"Él debería estar a la cabeza de la manifestación junto con Page"

Castañares ha cuestionado la evolución política de Bono contraponiendo sus anteriores discrepancias con el Estatuto de Cataluña y los indultos, con su actual respaldo a Sánchez y a sus acuerdos. También ha considerado que Bono debería situarse junto a su sucesor, Emiliano García-Page, en el rechazo a esas estrategias políticas. Castañares ha advertido de que, en su opinión, las propuestas de Sánchez perjudican a regiones como Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón y Castilla y León.

Cándido Méndez, sobre Bono

El exsecretario general de UGT también ha criticado las palabras de Bono. Cándido Méndez ha interpretado su aparición y los manifiestos de apoyo a Sánchez como parte de una estrategia electoral. Además, ha considerado que la petición de voto a Felipe González revela la importancia que sus promotores conceden a la posición del expresidente.

"Felipe González es el único que en este momento está preservando al Partido Socialista Obrero Español. Ellos estarán preservando a Sánchez"

El exdirigente sindical ha defendido que González está intentando preservar el vínculo con el PSOE de quienes han decidido no respaldarlo en estas elecciones. Según su interpretación, la opción del voto en blanco permite que esos electores puedan regresar al partido en el futuro.

Méndez también ha advertido de que el respaldo de algunos antiguos dirigentes podría tener un efecto contrario al buscado entre determinados votantes de izquierdas si se recuerdan sus decisiones sobre los trabajadores.

"La alternancia es la base de la democracia"

En su última intervención, Castañares ha rechazado que el principal peligro para la democracia sea un cambio de Gobierno. Ha acusado a Sánchez de no respetar la separación de poderes y ha sostenido que su forma de presentar las alternativas electorales niega la alternancia.

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