Jordi Wild ha visitado El Hormiguero para presentar su primera novela y hablar de su nueva faceta como escritor. El creador de contenido también ha repasado las entrevistas que ha realizado a los candidatos a la presidencia del Gobierno, compartiendo algunas de sus impresiones sobre estos encuentros.

Tras la charla que ha mantenido Pablo Motos con él, el presentador ha decidido dar paso a Trancas y Barrancas que, como no, llegaban dispuestas a sorprender al invitado con una de sus desternillantes pruebas.

Las hormigas han preparado un test en el que han obligado a Jordi a contar una gran cantidad de secretos con los que, según él, podría incluso perder a amigos: desde sus galletas favoritas, hasta qué máquina usa para depilarse. ¡No te lo puedes perder!