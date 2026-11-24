Imperdible
Jordi Wild se enfrenta al test psicológico definitivo de Trancas y Barrancas: “Puedo perder amigos”
El creador de contenido ha sufrido de lo lindo para responder, de manera transparente, las preguntas de las hormigas.
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Jordi Wild ha visitado El Hormiguero para presentar su primera novela y hablar de su nueva faceta como escritor. El creador de contenido también ha repasado las entrevistas que ha realizado a los candidatos a la presidencia del Gobierno, compartiendo algunas de sus impresiones sobre estos encuentros.
Tras la charla que ha mantenido Pablo Motos con él, el presentador ha decidido dar paso a Trancas y Barrancas que, como no, llegaban dispuestas a sorprender al invitado con una de sus desternillantes pruebas.
Las hormigas han preparado un test en el que han obligado a Jordi a contar una gran cantidad de secretos con los que, según él, podría incluso perder a amigos: desde sus galletas favoritas, hasta qué máquina usa para depilarse. ¡No te lo puedes perder!
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