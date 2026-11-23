Arranca la recta final de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre y los grandes partidos apelan a la movilización.

Los tertulianos y colaboradores de Espejo Público han respondido a la pregunta de Susanna Griso de dar un titular sobre esta última semana electoral sobre el PP, PSOE, Vox y Frente Amplio.

La primera en pronunciarse ha sido la periodista Pilar Velasco y ha definido desde su punto de vista lo que tienen que hacer los partidos en esta semana: "Veo que el Partido Popular tiene que consolidarse en el voto de la derecha, hay una fuga que iba a Vox que se ha frenado y Feijóo tiene que afianzar ese bloque".

Sobre el PSOE, Pilar ha destacado que tienen que revertir el bajonazo del cara a cara con el líder del PP y que estos últimos cinco días, "tiene que darlo todo".

"Abascal se le nota nervioso, no le está saliendo bien el cierre de campaña y Frente Amplio tiene que irrumpir de alguna manera en campaña en estos cinco días", ha explicado Pilar que es lo que debe hacer ambos partidos.

Acuerdo entre los colaboradores

Gema Huesca ha detallado que está muy de acuerdo con el análisis de Pilar Velasco: "El PSOE se ha ido por el camino del medio y ahí se va a quedar, vamos a ver un Sánchez muy diferente de lo que hemos visto en el cara a cara que claramente salió muy escocido y Feijoo va a intentar mantener este impulso del cara a cara para rascar todos los votos a la derecha que pueda".

Pilar Losantos ha detallado extensamente el análisis que hace de cara al 29N: "Teniendo en cuenta las declaraciones de Diana Morant del otro día, yo creo que ya han abandonado lo de que cuando algo fracasa tienen que intentar convertirlo en una jugada maestra. Perdieron el debate porque quisieron, no me lo trago, tuvieron una desilusión basada en las películas americanas pensando que estaban en el ala oeste de la Casa Blanca y están en una versión de hacendado que les salió regular. Venían con un espíritu de remontada que se bloqueo el jueves y ganaran votos a costa de Frente Amplio, siendo el mayor fracaso de la historia de la izquierda, con un escenario de 7-10 escaños".

Por último, Cándido Méndez ha hablado de Felipe González y la irrupción de antiguos ministros: "La irrupción de antiguos ministros de Felipe González es como reconocimiento de que Sánchez fracasó en el debate. Creo que Pedro Sánchez no cree en la remontada, pero paradójicamente ha triunfado su campaña porque quienes tienen miedo y creen en la remontada son los de la derecha", finaliza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.