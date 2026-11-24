Sinem Ünsal y Ozan Akbaba han cambiado Mardin por Nueva York para asistir a una de las citas más importantes de la televisión internacional. Los actores que dan vida a Alya y Cihan en En tierra lejana han hecho un paréntesis en las grabaciones de la serie para acudir a la 54.ª edición de los Premios Emmy Internacionales, donde la ficción turca está nominada a mejor telenovela.

Después de emocionarse al verse en las pantallas de Times Square, gracias a la sorpresa que les han preparado sus seguidores, los intérpretes han vivido otro de los momentos más esperados de su viaje a Nueva York: su paso por la alfombra roja.

Las redes sociales se han llenado de fotografías y vídeos de los protagonistas, que han posado juntos ante los fotógrafos y han coincidido en el color de sus estilismos.

Sinem Ünsal ha lucido un elegante vestido ajustado con escote palabra de honor, acompañado de un chal de plumas negras y unos largos pendientes brillantes. La actriz ha completado su look con el pelo suelto, liso y con raya a un lado.

Por su parte, Ozan Akbaba ha apostado por un traje negro con una camisa blanca y unos llamativos detalles metálicos en la chaqueta.

Los seguidores de la ficción turca han estado muy pendientes de cada aparición de los actores en Nueva York y han compartido numerosas imágenes de ambos, además de mensajes de cariño y apoyo de cara a la entrega de premios.

La historia de amor de Alya y Cihan ha traspasado fronteras. Sinem Ünsal y Ozan Akbaba han conseguido enamorar al público con su química en la pequeña pantalla y, esta noche, verles juntos en la alfombra roja de los Emmy Internacionales es una alegría para todos los que disfrutamos de En tierra lejana.