Vengadores: Doomsday ya tiene su tráiler final y comienza lejos de las grandes batallas. Las primeras imágenes muestran a Steve Rogers y Peggy Carter juntos en un entorno familiar. Esa calma dura poco: el avance cambia de tono y encadena escenas de tensión, destrucción y enfrentamientos que anticipan la escala del conflicto.

El vídeo reúne imágenes de personajes procedentes de distintas historias de Marvel, entre ellos Thor, y termina con una secuencia de combate en la que varios héroes aparecen juntos. La película cruzará a personajes de tres universos que, según la sinopsis oficial, se enfrentarán a una amenaza para su propia existencia.

Entre los protagonistas figuran Chris Evans, Hayley Atwell y Chris Hemsworth. Robert Downey Jr. también regresa a Marvel, esta vez como Victor von Doom, mientras que Anthony y Joe Russo vuelven a ponerse al frente de una película de los Vengadores. Vengadores: Doomsday tiene previsto su estreno en España el 17 de diciembre de 2026.