Tres personas han muerto y una ha resultado herida durante un 'baby shower' en Ohio, Estados Unidos. Todo apunta a una disputa doméstica, según han podido informar las autoridades.

Los agentes respondieron a un tiroteo el sábado por la noche en Pandora’s Magical Events Venue, en Parma, a unos 16 kilómetros al sur de Cleveland, según un comunicado de prensa de la policía.

Las autoridades informaron que uno de los autores de los disparos, un hombre de 29 años, fue detenido. Un segundo presunto autor de los disparos, un hombre de 19 años, estaba entre las personas que murieron, según la policía.

La policía ha podido obtener las armas de fuego que se usaron en el momento del tiroteo y la investigación continúa abierta para determinar las causas de lo sucedido.

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