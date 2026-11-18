María Fernanda es la madre de una víctima de Adamuz y, tras la entrevista de Pedro Sánchez en Espejo Público en la que ha hablado sobre Urda y Adamuz, la mujer le ha querido dedicar una palabras al presidente del Gobierno.

María Fernanda, recordando las palabras y acordándose de su hijo no ha podido evitar llorar y se ha pronunciado tras las palabras de Pedro Sánchez: "Es un hombre impresentable, que se ponga a decir eso, el bálsamo son indemnizaciones, nosotros no queremos su dinero, que no es suyo, es de los españoles, yo lo que quería era tener a mi hijo, al igual que 115 familias, eso no nos sirve".

La mujer ha seguido reprochando las palabras del presidente del Gobierno con un mensaje claro: "Eres un cobarde, no puedes vernos la cara porque tienes miedo de que te abucheemos, eres un malnacido. Tú y tú ministro. No venga con tonterías diciendo cosas porque eso duele mucho

Sobre la ayuda psicológica de Adamuz

María Fernanda ha querido recordar que ella no demanda una misa para su hijo y destaca que le han retirado la ayuda psicológica porque ha pasado "mucho tiempo": "Quiero que mi hijo esté con dios y que no tenga que escuchar tus palabras. Me ayudó Renfe con un psicólogo pero me lo quitaron porque dijeron que había pasado mucho tiempo y con lo de Urda yo lo he pasado muy mal".

"Venir en el coche con mi hijo metido en una urna desde Córdoba, eso es muy duro, eso no se lo deseo yo a ninguna madre", ha querido finalizar María Fernanda recordando a su hijo y a las 115 víctimas de accidentes ferroviarios en España en el último año.

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