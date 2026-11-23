Increíble
“Como salga mal, salimos en las noticias”: Jordi Wild, impactado por la ciencia de El Hormiguero
Marron ha preparado una espectacular sorpresa para despedir al invitado, que ha sido testigo de una maniobra de auténtico vértigo.
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La visita de Jordi Wild a El Hormiguero ha terminado por todo lo alto. Marron ha preparado una sorpresa de lo más arriesgada para el creador de contenido, que ha tenido que desplazarse junto a Pablo Motos hasta otro plató para presenciar una demostración que no ha dejado indiferente a nadie.
Allí, un equipo de especialistas en maniobras peligrosas les esperaba con un reto que parecía sacado de una película de acción: atravesar un aro de fuego con un coche...¡y hacerlo de espaldas!
Nada más conocer lo que estaban a punto de presenciar, Jordi Wild no ha podido evitar reaccionar con su característico sentido del humor. “Como salga mal esto, salimos en las noticias”, ha comentado entre risas, consciente de la dificultad y el riesgo que entrañaba la maniobra.
La demostración ha requerido una enorme precisión por parte de los especialistas, que se han enfrentado al desafío de atravesar el aro en llamas mientras circulaban marcha atrás. Una combinación de velocidad, coordinación y sangre fría que ha convertido el cierre de la entrevista en un auténtico espectáculo. ¡Imperdible!
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