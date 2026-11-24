Candidata Frente Amplio
Ada Colau responde a Susanna Griso en Espejo Público a cinco días de las elecciones generales
Hoy es la candidata de la izquierda alternativa quien será entrevistada en 'Espejo Público'. Ada Colau responderá a las preguntas de Susanna Griso a cinco días de las elecciones generales.
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La exalcaldesa de Barcelona y ahora líder y candidata del Frente Amplio a las elecciones generales, Ada Colau, conecta hoy con 'Espejo Público'. Susanna Griso le entrevista en plena recta final de la campaña electoral, cuando tan solo quedan cinco días para que los españoles acudan a las urnas.
Entre los asuntos de actualidad que previsiblemente centrarán la conversación se encuentran la vivienda y la inmigración, dos cuestiones sobre las que Colau podrá pronunciarse a partir de su experiencia al frente del Ayuntamiento de Barcelona. También se abordarán las políticas de apoyo a la crianza y la infancia. En este sentido, desde su formación han defendido medidas para garantizar los derechos de los menores y mejorar las condiciones de vida en los municipios rurales, entre ellas una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales.
En el plano político, otro de los interrogantes será la posibilidad de alcanzar un pacto con el Partido Socialista tras las elecciones y por las medidas copiadas por los socialistas a su partido. Además, Colau podrá valorar el debate a cuatro previsto para este jueves, en el que participarán Pedro Sánchez, candidato del PSOE, Alberto Núñez Feijóo, del PP, y Santiago Abascal, de Vox.
Por último, también se espera conocer más detalles sobre la configuración del Frente Amplio y las razones que han llevado a Podemos y Esquerra Republicana a quedarse fuera de este acuerdo político.
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