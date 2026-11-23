FIN DE SEMANA ELECTORAL
Toni Aira, sobre la última semana electoral: "Si ha habido una persona que ha sido su propio asesor, ese es Pedro Sánchez"
El experto en comunicación política ha analizado la última semana electoral de los políticos que aspiran a sentarse en la Moncloa y ha destacado a Pedro Sánchez.
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Toni Aira, experto en comunicación política, ha respondido en Espejo Público sobre la última semana electoral de cara al 29N. ¿Es creíble este nuevo Sánchez? Ha preguntado Susanna Griso: "Te diré dos cosas, llevo 25 años estudiando la comunicación política, pero la verdad es que se acostumbra la gente en cargar la responsabilidad en los estrategas y cuando sale bien es del líder y eso no es así".
"Si ha habido una persona que ha sido su propio asesor o estratega ese ha sido Pedro Sánchez. La responsabilidad principal es sobre él", ha explicado el experto.
Toni asegura que luego hay otra cuestión, ser atacante e incisivo no quiere decir ser maleducado, en referencia al cara a cara con Feijóo: "Incisivo fue con Rajoy cuando le dijo que no era decente. Pero detrás de esto veo un asesor que sí ha admitido Pedro Sánchez que igual ha influido y es Zapatero".
Sobre Tezanos y los sondeos
Sobre las encuestas del CIS y Tezanos, Toni explica que pueden tener parte de explicación, ya que la encuestas construyen realidades y la realidad de ese Gobierno, "es poco amiga": "Apunta claramente a una dificultad de suma de las izquierdas. Y es posible dar un vuelco haciendo lo contrario a lo que dicen las encuestas".
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