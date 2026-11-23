Pablo Motos ha despedido la semana desvelando quiénes serán los próximos invitados en el programa. Jordi Wild, Goyo Jiménez, Luis Piedrahita, Galder Varas, Marta Hazas y Elena Furiase serán los protagonistas de El Hormiguero.

Lunes: Jordi Wild

Recibimos por primera vez a uno de los nombres propios del momento, al creador de contenido Jordi Wild. El comunicador nos presenta su primera novela de terror, titulada La abadía sin ojos-Saint Ophiel, que ya está disponible a la venta. Con él charlaremos, además, de las recientes entrevistas que ha hecho a los principales candidatos a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Jordi Wild en El Hormiguero | antena3.com

Martes: Goyo Jiménez, Luis Piedrahita y Galder Varas

Noche para el humor con la presencia de tres grandes cómicos: Goyo Jiménez, Luis Piedrahita y Galder Varas. Nos van a presentar la Edición CERO de FICH, el Festival Internacional de Comedia Hispanoamericana, que se celebra en el Movistar Arena de Madrid el 5 de diciembre.

Goyo Jiménez, Luis Piedrahita y Galder Varas en El Hormiguero | antena3.com

Miércoles: Marta Hazas y Elena Furiase

Visita de las actrices Marta Hazas y Elena Furiase para hablarnos de la película que acaban de estrenar, titulada Hechos probados, y que puede disfrutarse en cines desde el 20 de noviembre. Se trata de un drama judicial que introduce, por primera vez en España el género del “true legal”: una propuesta inspirada en casos reales y en la actividad de una legaltech, donde se traslada a la ficción conflictos jurídico cotidianos.