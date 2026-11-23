Jordi Wild ha debutado en El Hormiguero con una entrevista en la que no ha faltado absolutamente de nada. El creador de The Wild Project ha presentado su primera novela y ha hablado largo y tendido con Pablo Motos sobre su reciente incursión en la política.

El invitado ha contado cómo ha vivido las entrevistas a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau, reconociendo que han sido unos días especialmente complicados: “Ha sido muy duro psicológicamente”. Además, ha desvelado algunos de los momentos más incómodos de sus conversaciones con los candidatos.

Uno de los asuntos que más ha dado que hablar ha sido la cancelación de la entrevista a Santiago Abascal. Jordi ha explicado cómo se desarrollaron las horas previas al rechazo definitivo de Vox y ha revelado las preguntas que le habría gustado hacer al candidato.

También ha habido tiempo para conocer su opinión sobre la política actual, recordar su reacción a las amenazas de Nicolás Maduro y descubrir la explicación que le dieron desde el entorno de Pedro Sánchez por su ausencia en el funeral de las víctimas del accidente de tren de Urda.

Pero no todo ha sido política. Jordi ha recordado algunas de las anécdotas más surrealistas de Charlie Sheen tras entrevistarlo y ha confesado por qué sigue organizando el Dogfight Wild Tournament, a pesar de haber perdido alrededor de medio millón de euros con estos eventos.

¡Una entrevista repleta de confesiones, anécdotas y grandes momentos que ya puedes disfrutar al completo en el vídeo de arriba!