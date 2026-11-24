El Hormiguero recibe esta noche a Goyo Jiménez, Luis Piedrahita y Galder Varas, tres de los humoristas más reconocidos del panorama nacional. Los cómicos visitan el programa para charlar con Pablo Motos y presentar la Edición CERO de FICH, el Festival Internacional de Comedia Hispanoamericana, que se celebrará el próximo 5 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid.

Durante la entrevista, los tres invitados compartirán los detalles de este nuevo festival, que busca reunir el mejor humor en español sobre un mismo escenario. Además, repasarán algunas de las anécdotas más divertidas de sus respectivas trayectorias y mostrarán su particular manera de entender la comedia en una noche en la que las risas estarán más que aseguradas.

Sobre ellos:

Goyo Jiménez, Luis Piedrahita y Galder Varas son tres referentes del humor español con estilos muy diferentes. Goyo Jiménez es conocido por sus monólogos y su particular visión de la cultura estadounidense, mientras que Luis Piedrahita ha destacado como humorista, guionista y mago, convirtiéndose en uno de los rostros habituales de la comedia televisiva. Por su parte, Galder Varas se ha consolidado como uno de los cómicos más populares de los últimos años gracias a sus espectáculos de stand-up y su capacidad para improvisar e interactuar con el público.