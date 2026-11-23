Mucho humor
Juan Carlos Ortega entrevista a un indignado con Jordi Wild hecho con IA: “Mi mujer está obsesionada”
El colaborador ha vuelto a deslumbrar con su original y desternillante sección en El Hormiguero.
Publicidad
La literatura y la política han sido protagonistas en El Hormiguero con la visita de Jordi Wild. El popular comunicador ha presentado su primera novela y ha hablado sobre su experiencia entrevistando a los principales candidatos a la presidencia del Gobierno.
Después de conocer un poco más sobre el mundo de la creación de contenido en internet, Pablo Motos ha querido conectar con el estudio de Juan Carlos Ortega donde todo lo le rodea, menos él, está hecho con inteligencia artificial.
Esta vez, el famoso cómico radiofónico le ha preparado un sketch a modo de homenaje a Jordi Wild donde un hombre ha contado que su mujer está completamente obsesionada con que le entreviste el streamer.
El invitado, entre risas, se ha llevado las manos a la cabeza después de escuchar a Emilia proponiéndole una entrevista en su podcast… ¡desnuda! ¡Así ha sido el desternillante gag de Juan Carlos Ortega!
Publicidad