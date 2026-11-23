Un hombre ha sido asesinado a tiros esta madrugada en plena calle de Barcelona por un atacante que ha terminado huyendo en bicicleta.

El suceso ha tenido lugar sobre las 6:00 de la mañana en el barrio del Poble-sec, en plena calle Salvà, tal y como ha adelantado ElCaso.com.

Asesinado en plena calle de Barcelona con cuatro disparos

El presunto atacante disparó hasta cuatro veces contra la víctima, una de ellas en la cabeza, frente a un bar dominicano del barrio barcelonés del Poble-sec. Tras asesinar a la víctima, el atacante huyó del lugar de los hechos en bicicleta. Los vecinos de la zona escucharon los disparos y avisaron a los Mossos d'Esquadra, pero cuando llegaron estos el hombre ya estaba ingresado en el CUAP de Manso, donde terminaría falleciendo poco después.

El presunto atacante no ha sido detenido

Hasta el momento no se han producido detenciones, aunque hay un testigo que podría tener en sus manos un vídeo grabado del atacante, que iba en sudadera y encapuchado.