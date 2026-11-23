La nueva etapa de Juego de Pelotas está a punto de comenzar y lo hará con una de sus principales novedades: la incorporación de Patricia Conde y David Fernández al frente del programa. Antes de que arranque la segunda temporada del concurso, ellos mismos han querido abrir las puertas del plató para mostrar a los espectadores todos los detalles de un escenario diseñado para que la emoción no dé tregua.

Durante el recorrido, los presentadores descubren los distintos espacios en los que se desarrollará el concurso y se detienen especialmente en el elemento más llamativo del formato: las seis enormes bolas que protagonizarán las pruebas. Entre bromas, complicidad y mucha expectación, los dos avanzan que los concursantes tendrán que enfrentarse a ellas y recuerdan la regla básica: si fallan, caerán a la piscina.

Con todo preparado para el estreno, ambos coinciden en una idea: lo que está a punto de suceder en Juego de Pelotas promete grandes momentos, mucha diversión y una dosis constante de tensión para concursantes y espectadores. "Va a ser superemocionante", aseguran, anticipando que lo mejor será vivirlo y verlo. ¡Dale al play y descubre el divertido tour que hacen por el plató!