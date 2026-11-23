Se sincera
Jordi Wild confiesa por qué sigue organizando el Dogfight tras perder medio millón de euros
Jordi Wild es el creador del Dogfight Wild Tournament: un evento de lucha que le ha hecho perder grandes cantidades de dinero y que sigue organizando a pesar de ello.
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El evento Dogfight Wild Tournament reúne a luchadores de todas las categorías para hacerlos combatir de las maneras más locas imaginables. Un verdadero fenómeno de masas que, a pesar del éxito, no ha salido precisamente rentable a su creador Jordi Wild.
“Has perdido como medio millón de euros haciendo estos eventos, ¿por qué los sigues haciendo?”, le ha preguntado Pablo Motos en su visita a El Hormiguero. Una decisión que Jordi tiene muy claro de dónde viene: “Porque soy tonto”.
“Si pierdes tal cantidad y sigues o eres masoquista o eres tonto”, continuaba entre risas: “Yo prefiero ser tonto que masoquista”. Sin embargo, Jordi también ha confesado que “este año no ha perdido”, sino que “se ha quedado a pachas” en lo que ha llamado “el éxito del siglo”.
Ahora bien, más allá de los datos económicos, el creador de contenido ha explicado que lo hace por pasión. Su afición a los torneos de lucha y sus ganas de hacer una UFC más extrema todavía, le ha hecho mantenerse al pie del cañón año tras año. ¡Disfruta de sus declaraciones completas en el vídeo de arriba!
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