Santiago Abascal canceló la entrevista en el pódcast de Jordi Wild a pocas horas de la fecha pactada. Una situación que trastocó completamente los planes del youtuber, quien se vio forzado a dar una explicación a su audiencia al respecto.

En su visita a El Hormiguero, Jordi ha dado su punto de vista al respecto, señalando que “si hubiera querido, habría ido” a su programa. Sin embargo, esta ausencia tan inesperada no ha impedido al entrevistador comentar algunas de las preguntas que le habría gustado hacerle.

“Más que ir a lo típico que siempre se le pregunta y creo que tiene el discurso muy bien aprendido, yo quería ir a temas un poco más técnicos”. Es decir, Jordi no estaba tan interesado en el qué iban a hacer en caso de ganar las elecciones como en el cómo lo iban a llevar a cabo: “Otros primeros ministros lo han intentado y no ha salido bien”.

De igual modo, Jordi tenía pensado “preguntarle sobre Israel” o sobre “la marcha de grandes dirigentes que ya no están”. Todo ello, eso sí, tratándolo “como una persona normal”, siempre “con cordialidad” y “con respeto”.