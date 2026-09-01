Los socialistas 'insumisos': José Antonio Díez y Melchor León respaldan las movilizaciones por Ceuta

El alcalde de León, José Antonio Díez, ha confirmado su intención de participar en las concentraciones convocadas en apoyo a Ceuta y ha defendido que su presencia responde a sus principios y a su compromiso con los ciudadanos. “Yo voy a asistir a estas concentraciones y creo que hay que asistir a estas concentraciones porque tenemos que estar del lado de los ciudadanos”, ha señalado.

Díez considera que acudir a estas movilizaciones no supone enfrentarse al PSOE, sino defender sus propios valores. “No me enfrento a mi partido sino que realmente lo que hago es defender mi ideología, mis principios, mis valores, los derechos humanos, la integración territorial y, por supuesto, la defensa de nuestras fronteras”, ha afirmado.

El regidor leonés ha reivindicado además su trayectoria política y ha recordado anteriores enfrentamientos con dirigentes socialistas. “Puede que yo esté confundido asistiendo a esta concentración, pero quizá también estaba confundido cuando me enfrenté a Ábalos, cuando me enfrenté a Koldo, cuando me enfrenté a Cerdán”, ha declarado. “El tiempo da razones”, ha añadido.

Díez ha asegurado que no siente temor por su decisión. “Mi temor, de verdad, es ninguno, es ninguno”, ha recalcado, antes de insistir en que los representantes públicos deben estar “siempre del lado de los ciudadanos”.

El alcalde también ha expresado su preocupación por la situación de Ceuta y por la ausencia de un consenso político a nivel nacional. “Estoy preocupado por la situación de Ceuta, estoy preocupado por lo que está pasando, estoy preocupado por nuestras fronteras y estoy preocupado porque no haya un consenso político nacional en una materia tan importante”, ha manifestado.

A su juicio, la respuesta debería pasar por buscar acuerdos y soluciones de Estado. “Estamos tirándonos piedras unos a otros en lugar de buscar soluciones de Estado, que es lo que este país necesita y lo que esperan de los políticos todos los españoles”, ha sostenido.

En esta línea, Díez ha resumido su posición asegurando que ha decidido priorizar los intereses de los ciudadanos a los de su organización política. “He antepuesto los intereses de mis vecinos, de los leoneses, a los intereses de mi partido. Y creo que ese es el camino que debemos seguir”, ha señalado.

También ha rechazado que nadie pueda indicarle dónde debe o no debe acudir. “Que alguien venga a decirme, a mis años y con los años que llevo en la política, si tengo que ir a un sitio o tengo que dejar de ir me parece que es algo intolerable, totalmente intolerable”, ha afirmado.

Díez ha defendido, asimismo, que las concentraciones deben entenderse como movilizaciones ciudadanas y no como actos partidistas. “Nadie en la calle entiende que el Partido Socialista no esté presente en estas concentraciones”, ha asegurado.

“No se puede permitir que otros partidos políticos, que tampoco han hecho nada, capitalicen absolutamente nada”, ha añadido. Para el alcalde, “esta es una concentración de defensa de un pueblo, del pueblo ceutí, de un abandono, de una defensa, evidentemente, de nuestras fronteras”.

“Por tanto, no caben colores políticos, caben las personas y, por lo tanto, todos debemos estar ahí”, ha concluido.

Melchor León: "Seguiremos asistiendo a todas las manifestaciones pacíficas"

Por su parte, el diputado del PSOE Melchor León ha asegurado que lleva participando en las movilizaciones celebradas en Ceuta durante las últimas semanas y que continuará haciéndolo.

“Yo llevo asistiendo desde hace dos semanas a todas las manifestaciones de protesta, denunciando el abandono que estamos sufriendo los ceutíes por parte del Gobierno de España, que es el Gobierno de mi propio partido”, ha señalado.

León ha asegurado que seguirá participando en las movilizaciones ciudadanas. “Seguiré asistiendo a todas las manifestaciones pacíficas que estamos convocando”, ha afirmado.

El diputado socialista ha explicado que las reivindicaciones de los manifestantes se dirigen fundamentalmente al Ejecutivo central, al considerar que es quien tiene las competencias para actuar. “Nosotros solamente reclamamos nuestro derecho y que el Gobierno nos atienda, que es el que tiene las competencias y que de verdad actúe”, ha defendido.

También ha criticado la gestión política de la situación. “Dejé de hacer política con una situación tan crítica que es la que estamos viviendo aquí, en mi ciudad”, ha reclamado.

León ha mostrado además su pesimismo respecto a la respuesta del Ejecutivo. “Sinceramente, ya poca esperanza nos queda”, ha afirmado. En referencia a las declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno, ha sido especialmente crítico: “Después de un mes, viendo las declaraciones que dio ayer el presidente, yo lo dije claro y me vuelvo a reiterar en mis palabras: para decir lo que dijo ayer, mejor que se quede de vacaciones”.

El diputado ha acusado al presidente de faltar al respeto a los ciudadanos de Ceuta. “Que no venga insultando a los ceutíes, faltarnos el respeto, porque queremos soluciones”, ha manifestado.

León ha insistido en que la protesta no responde a intereses partidistas. “Aquí no estamos hablando de colores políticos, nos da igual cualquier color político”, ha afirmado. “Los ceutíes hemos perdido la esperanza, estamos tristes, no sabemos ya a quién acudir, que es el Gobierno de nuestro país, el que tiene las competencias y el único que de verdad puede dar la solución a esto”, ha añadido.

El diputado socialista también ha criticado que, a su juicio, no se esté utilizando la terminología adecuada para describir lo ocurrido en Ceuta. “Nos parece un insulto y una falta de respeto que no se llame a las cosas por su nombre”, ha declarado.

En este sentido, León ha realizado una de sus afirmaciones más contundentes: “Lo que hemos sufrido en Ceuta ha sido una invasión por parte de Marruecos”.

También ha cuestionado las declaraciones del presidente del Gobierno sobre la relación de Marruecos con la situación de Ceuta. “No entendemos cómo, después de las reiteraciones de Marruecos, exigiendo que Ceuta y Melilla son parte de territorios marroquíes, no entendemos cómo el presidente del Gobierno ayer nuevamente dice que es completamente mentira, que Marruecos está colaborando”, ha señalado.

Para León, estas afirmaciones constituyen “una falta de respeto a todos los ceutíes y a toda España”.

Melchor León plantea no llevar a su hija al colegio

León ha puesto el foco en las condiciones de seguridad y sanitarias y ha planteado que, si no mejoran, no llevará a su hija al colegio.

“Si no se cumplen las condiciones de seguridad, igual que se han suspendido eventos deportivos y eventos culturales, y la situación que estamos viviendo es de extrema gravedad, yo evidentemente, como padre, no voy a llevar a mi hija al colegio”, ha declarado.

León ha condicionado esta decisión a que la situación se resuelva. “Hasta que no se solucione, por el tema de seguridad y sanitario”, ha concluido.

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