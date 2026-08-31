Susanna Griso, desde la playa del Trampolín en Ceuta: "La imagen de la vergüenza, no es propia del primer mundo"

Susanna Griso ha regresado de sus vacaciones y ha querido arrancar de nuevo con el programa desde Ceuta, donde se ha desplazado para conocer de primera mano cómo continúa la situación un mes después de la llegada de 72.000 migrantes. Desde la playa del Trampolín, la presentadora ha descrito el escenario como "la imagen de la vergüenza, un despropósito, un fracaso colectivo" y ha lamentado que sea "una imagen que no es propia del primer mundo".

Un mes después de aquella llegada, miles de personas continúan durmiendo al raso y otras muchas permanecen en campamentos improvisados, como el instalado en esta playa. Una situación que también ha generado hartazgo entre los vecinos, que, según ha explicado Griso, "se sienten abandonados" y no entienden cómo, después de un mes, "todavía hay alrededor de 8.000 personas vagando por las calles".

"¿Por qué sus vidas se congelaron hace un mes?"

La presentadora también ha puesto el foco en la falta de datos definitivos sobre el número de adultos y menores que permanecen en la ciudad. "¿Por qué se tarda tanto?", se ha preguntado Griso, que también ha cuestionado el impacto que la situación está teniendo en los ceutíes: "¿Por qué tienen que lidiar con la inseguridad, con la falta de limpieza? ¿Por qué sus vidas se congelaron hace un mes?".

Todas estas cuestiones se las ha trasladado directamente al presidente de Ceuta, Juan Vivas. Entre ellas, también el impacto económico de la crisis, con unas pérdidas que, según ha señalado la presentadora, ascienden a 33 millones de euros. Desde Ceuta, Susanna Griso ha querido poner así el foco en las consecuencias que un mes después continúa dejando una situación que, para muchos vecinos, todavía está lejos de resolverse.

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