Susanna Griso responde a todas las preguntas sobre su boda: ¿Le sentaron mal los comentarios sobre el 'dresscode'?

La boda de Susanna Griso ha dado mucho que hablar, especialmente por el 'dress code' elegido para la celebración. Sin embargo, la protagonista asegura que no esperaba que la vestimenta de los invitados generara tantos comentarios.

"No me lo imaginaba", reconoce. La elección del código de vestimenta respondía a la intención de organizar una celebración relajada y cómoda para todos los asistentes. "La Costa Brava es un ambiente relajado, con humedad, calor... Esperaba bastante más calor del que hizo. La idea era celebrar una fiesta con amigos y que la gente estuviera lo más cómoda posible", explica.

Con el tiempo, asegura haberse dado cuenta de que un código de vestimenta demasiado abierto puede generar dudas entre los invitados. "Cuando intentas relajar el dress code y les dices a la gente 'camisas, guayaberas...', mucha gente te dice: "Es que no acabo de saber cómo tengo que venir". De hecho, considera que algunos hombres pueden sentirse incluso más cómodos con un traje que con una vestimenta más informal.

Un vestido con "más empaque" del previsto

En cuanto a su propio estilismo, la idea inicial también era apostar por un estilo desenfadado. "Mi idea era que iba a ser un vestido de novia un poco boho chic, bohemio y tal", explica. Sin embargo, al confiar el diseño a una persona de confianza, el resultado terminó teniendo "más empaque" del que había previsto inicialmente.

"A Luis no le gustan las fotos"

La presencia de medios de comunicación tampoco fue algo que le molestara especialmente. "A mí particularmente no", asegura al ser preguntada por si hubo algún aspecto de la cobertura que le hubiera sentado mal.

Explica que su marido tiene un carácter más serio y que no disfruta especialmente de las fotografías. Cuando comenzaron a preparar la boda y recibieron propuestas para realizar una exclusiva, ambos tenían claro que no querían hacerlo. "Como los dos trabajamos en medios teníamos claro que no iba a haber exclusiva", señala.

Ante la previsión de que hubiera periodistas y fotógrafos, decidieron facilitar su trabajo: "Si damos por hecho que va a haber medios, les vamos a atender". Asegura que él "estuvo muy amable y atendió", aunque insiste en que "las fotos no le gustan".

La sorpresa de su hijo, uno de los momentos más emotivos

Entre todos los momentos de la celebración, hubo uno especialmente emocionante para ella: los discursos de sus familiares. "Cuando habló mi hermano, mi hijo y Luis", recuerda.

Jaime también protagonizó uno de los discursos que más le gustaron, aunque reconoce que la gran sorpresa llegó de la mano de su hijo, que decidió intervenir sin que ella lo supiera. "Jaime hizo un discurso maravilloso, pero la sorpresa vino sobre todo de parte de mi hijo porque intervino por sorpresa", relata.

Respecto a los estilismos de los invitados, asegura que todos fueron de su agrado y que encajaron con el código de vestimenta elegido. Y, precisamente porque muchos de los asistentes optaron por el blanco, Luis decidió apostar por un tono más llamativo: "No es rosa, sino coral".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.