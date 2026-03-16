Analizamos los resultados electorales de CyL con el alcalde de León: "No soy sanchista y nunca lo he sido"

Un día después de las elecciones autonómicas de Castilla y León, el debate político se centra en la interpretación de los resultados y en los posibles pactos de gobierno. En Espejo Público, el alcalde de León, José Antonio Diez, analiza el escenario que dejan las urnas y pide rebajar la confrontación política para facilitar acuerdos. A su juicio, la lectura inicial de los comicios puede resultar engañosa: “Aparentemente parece que todo el mundo gana en estas elecciones. En principio las tres principales fuerzas salen con mejor resultado, aunque el análisis detallado tiene muchos matices”, explica.

El alcalde leonés también se refiere al cierre de puertas que el presidente de la Junta y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha planteado respecto a posibles acuerdos con el PSOE. Para Diez, ese planteamiento responde más al clima de la campaña que a una posición política firme: “Mañueco cierra totalmente la puerta al PSOE. Me da la sensación de que esto que dice Mañueco puede deberse a un momento de tensión, de una campaña electoral muy tensa… y quizás lo que le pedía el cuerpo era decir eso”, afirma. Sin embargo, considera que esa postura no es la más adecuada para la política institucional: “Desde mi punto de vista no es una situación responsable. Creo que la política está para entenderse y no para cerrar la puerta a nadie”. El regidor de León también subraya que, en términos programáticos, socialistas y populares comparten más puntos en común que con otras fuerzas: “Más allá de esta definición de ‘sanchista’, el PSOE tiene muchos puntos más fáciles de acordar con el PP que la extrema derecha”, sostiene.

“No soy sanchista y nunca lo he sido”

Durante la entrevista, Díez también ha abordado las etiquetas internas dentro del PSOE y responde a quienes lo sitúan lejos del llamado “sanchismo”. El alcalde lo tiene claro: “Creo que todo el mundo lo sabe, no lo soy y nunca lo he sido”. No obstante, recalca que el debate no debería centrarse en ese término, sino en el papel del partido: “Más allá del ‘sanchismo’ estamos hablando del PSOE, un partido con vocación de gobierno y por eso me duelen esas expresiones”, asegura.

Para el alcalde, los ciudadanos reclaman una política menos crispada que la que se vive en el ámbito nacional: “Los ciudadanos buscan el entendimiento y el diálogo, no buscan la confrontación que se vive en Madrid”. Y añade: “En Castilla y León no hay la tensión que hay en Madrid, la gente quiere entendimiento”.

El resultado del PSOE en León capital

Otro de los puntos de debate tras las elecciones ha sido el resultado del PSOE en la ciudad de León, donde los socialistas han sido tercera fuerza. Una situación que algunos sectores del partido han utilizado para cuestionar el liderazgo del alcalde. Diez recuerda que no es una situación nueva: “En las elecciones de 2022 el PSOE también fue tercera fuerza en la ciudad de León”. Además, defiende su gestión municipal recordando los resultados de las últimas elecciones locales: “Después de ese resultado en 2022, en las municipales gané las elecciones con casi 13 puntos por encima de lo que obtuvo el PSOE en León en las autonómicas”.

Por eso, considera que el análisis debe ir más allá de la capital y centrarse en el conjunto de la provincia: “Diría que el resultado en la ciudad de León es el mismo que tuvimos hace cuatro años. Lo que hay que analizar es qué ha pasado en la provincia de León”, señala. En ese sentido, concluye con un mensaje dirigido a quienes lo señalan por los resultados: “Quizá alguien quiere desviar el foco, pero el problema lo tienen otros, no lo tengo yo personalmente”.

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