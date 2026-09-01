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Mejores momentos | 1 de septiembre

“Espero que me digas que lo tienes”: Jorge Fernández, de los nervios con Susana ante un panel de 1.400 euros

La concursante ha comenzado a jugar este primer panel normal y, tras varias tiradas muy afortunadas, ha acumulado 1.400 euros, la ayuda final y el Me lo quedo.

“Espero que me digas que lo tienes”: Jorge Fernández, de los nervios con Susana ante un panel de 1.400 euros

“Espero que me digas que lo tienes”: Jorge Fernández, de los nervios con Susana ante un panel de 1.400 euros

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Marta Jorge
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Cuando Jorge Fernández ha dicho la pista de este primer panel normal de La ruleta de la suerte, a Susana le ha parecido muy divertido: “Un día eres joven y al otro…”. Pero le ha gustado todavía más después de todo el dinerito que le ha hecho ganar. La concursante del atril azul ha sido quien ha resuelto la primera prueba de velocidad, así que ha sido ella quien ha empezado a jugar.

Susana ha hecho un turno maravilloso, con tiradas muy buenas y consiguiendo, además, un par de gajos fantásticos: la ayuda final y el Me lo quedo. Sin embargo, Jorge ha vivido este turno con mucha tensión, porque teniendo ya una cifra muy alta, la concursante ha tardado en ver una de las palabras y, cada vez que tiraba, el presentador se ponía de los nervios.

Tras caer en el gajo de los 150 euros y optar por la ‘L’, que estaba 3 veces, la concursante se ha colocado con 1.400 euros. “Espero que me digas que lo tienes”, ha dicho el presentador. Afortunadamente, Susana ha visto la palabra que le faltaba y ha resuelto el panel perfectamente. “¡Es que esto lo hago mucho!”, ha confesado la concursante identificándose con el panel que tanto le gusta. El presentador, por su parte, ha confesado que él no solo mira el tiempo antes de irse de viaje, ¡él lo mira todos los días! ¡Qué gran panel, no te lo pierdas!

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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Al concursante le ha costado dar con una de las palabras pero. gracias a las grandes tiradas que ha hecho, ha conseguido un gran marcador.

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