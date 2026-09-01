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La ruleta de la suerte amplía su reinado en agosto: 76 meses consecutivos de liderazgo

Antena 3 logra los programas más vistos gracias también a Pasapalabra, líder absoluto en la tarde.

La ruleta de la suerte amplía su reinado en agosto: 76 meses consecutivos de liderazgo

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Un mes más, Antena 3 logra los programas más vistos. En entretenimiento, La ruleta de la suerte (21% y 1,5 M) corona el top de agosto y lo hace alcanzando 76 meses consecutivos de liderazgo. Supera por +13,1 puntos a su rival privado, la 2ª mayor ventaja histórica en un mes de agosto, y en +8,7 a la cadena pública.

Es el programa más visto y también el que consigue más cuota. Supera los 2,6 millones de espectadores únicos que siguen a diario el programa, que triunfa igualmente durante el fin de semana (18,2% y 1,2 M).

Pasapalabra (17,4% y +1,2 M) continúa en las posiciones más altas del ranking de programas, siendo igualmente líder absoluto en la tarde y registrando rotundas ventajas con sus competidores (+8,1 y +5,6 puntos). Una media de más de 2,2 millones de espectadores únicos sigue cada día el concurso líder de las tardes, que sigue triunfando con ‘AlaZ’ (21,3% en agosto).

Cocina abierta de Karlos Arguiñano (15,8% y 774.000) conquista también el liderazgo en agosto, tanto en sus entregas con Karlos como en las que conduce Joseba (15,8% y 740.000), imponiéndose a todos sus competidores. Suma cada día más de 1,2 millones de espectadores únicos.

YAS Verano (9,2% y 636.000) continúa en el mes estival por excelencia siendo la opción privada líder y el magacín diario más visto de las cadenas comerciales, a una ventaja de su inmediato competidor de un punto. Destaca en el número de espectadores únicos, siendo el programa que concentra el mayor número de la televisión, con más de 2,9 millones cada día.

Atrapa un millón (9% y 690.000) es líder y el programa más visto de las noches de los sábados, consiguiendo cerca de 2 millones de espectadores únicos cada semana.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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