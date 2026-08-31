Marcos de Quinto responde a las críticas a la Armada de la Solidaridad: "Ni tomamos porros, ni vamos con rastas, ni hacemos batucadas"

La flota fue llegando al puerto de Ceuta entre vítores y gritos de agradecimiento a lo largo de todo el fin de semana. Marcos de Quinto era uno de los participantes. El empresario ya explicó en Espejo Público cuáles eran las razones por las que muchos ciudadanos particulares emprendían este viaje. También lo hizo su promotor, Pedro Rodríguez.

La satisfacción es unánime entre los navegantes de la Armada Solidaria. Consideran un "éxito total" la convocatoria, por la participación de más de 120 embarcaciones, el cálido recibimiento de la población ceutí y la repercusión mediática.

De Quinto considera cumplido su doble objetivo. Primero trasladar su apoyo a los habitantes de Ceuta in situ. Y segundo mostrar públicamente el compromiso de los españoles con la defensa de la integridad territorial de España, en lo que pretende ser un mensaje cuyo último destinatario sería el rey de Marruecos, Mohamed VI: "Y hacerlo, no 'en remoto', sino allí, pisando Ceuta".

El contraataque del empresario al ministro

El ministro de Transportes, Óscar Puente, dedicaba un breve mensaje en redes sociales a la iniciativa con una crítica que apuntaría a cómo atendió el empresario a los medios, sosteniendo una botella de cerveza en sus manos: "La cerveza no tengo por qué ocultarla. (..) Ese día tomar cerveza y jamón, yo creo que es lo que hay que hacer", expresaba.

Otros arremetían contra Marcos de Quinto por utilizar gomina para peinarse. Él matizaba que se trata de espuma, y la emplea para domar su encrespado cabello, sin prestar más atención a esa crítica: "A lo mejor se quejan porque no llevo rastas".

Para responder al ministro, el empresario recordaba a la 'Global Sumud Flotilla' que viajó por todo el Mediterráneo con la intención de llegar a Gaza para apoyar a los palestinos frente a las hostilidades de Israel. Iniciativa con la que De Quinto ha rechazado comparaciones.

"Hay q gente que prefiere otro tipo de flotillas donde se toman porros, etc. Yo ya no estoy en edad", decía antes de dar la réplica a quienes cuestionaban de la banda sonora de la Armada de la Solidaridad: "En los altavoces poníamos a Manolo Escobar, con el 'Viva España'. Supongo que hay gente que prefiere las batucadas, pero nuestra armada no es una Flotilla. No es una flotilla como la de Gaza. Nosotros ni tomamos porros, ni vamos con rastas, ni hacemos batucadas", ha sentenciado.

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