Ultimátum del PSOE a los díscolos: ¿Ha recibido Melchor León un mensaje de Ferraz? "No voy a cambiar ni una coma"

La dirección federal del PSOE ha instado a sus diputados críticos en Ceuta a "reconducir la situación para velar por la imagen e intereses" del partido, según ha publicado el diario ABC. Algunos representantes socialistas de la ciudad se han mostrado muy críticos con la gestión del Gobierno durante la crisis migratoria.

Hoy en "Espejo Público" hemos hablado con Melchor León, diputado del PSOE en la Asamblea de Ceuta, que ha pedido la destitución del delegado del Gobierno y ha enviado una carta a Pedro Sánchez para denunciar la situación que atraviesa la ciudad.

"Si me quieren abrir un expediente, que me lo abran ya"

Melchor León ha negado haber recibido un toque de atención por parte de Ferraz, pero ha dejado claro que no piensa modificar sus críticas a la gestión del Gobierno. "Si me quieren abrir un expediente, no me tendrían que dar de plazo hasta el día 4. Que me lo abran ya, porque no voy a cambiar ni una coma de lo que he dicho", ha afirmado.

El diputado socialista ha denunciado los "23 días de abandono" que, a su juicio, ha sufrido Ceuta por parte del Ejecutivo central. También ha calificado de "chapuza" la gestión de los campamentos y el traslado de migrantes hasta Loma Colmenar.

"No se puede trabajar a golpe de improvisación", ha criticado después de asegurar que el traslado de más de 1.500 personas ha agravado los problemas de los vecinos de la zona.

"No voy a cambiar ni una coma de lo que he dicho y denunciado durante estos 23 días"

León ha advertido de que la situación está afectando física y psicológicamente a los vecinos y ha afirmado que existe "bastante crispación" en la ciudad. Además, ha mostrado su preocupación por que los campamentos temporales puedan mantenerse más tiempo del previsto.

"Yo soy socialista, no soy sanchista"

Preguntado por la exigencia de Ferraz de velar por la imagen del partido, Melchor León ha reivindicado su libertad para cuestionar las decisiones del Gobierno. "Yo soy socialista, no soy sanchista. No soy un borrego del sistema, tengo mis propios pensamientos y soy una persona crítica", ha señalado.

El diputado ha defendido que su prioridad no es proteger las siglas del PSOE, sino conseguir soluciones para los vecinos de Ceuta. "A mí lo que me importa es Ceuta y que recuperemos la normalidad. No tengo que velar por la imagen de nadie", ha sostenido.

León ha trasladado esa responsabilidad a quienes dirigen la gestión de la crisis: "Los que tendrían que velar por la imagen del Partido Socialista son ellos, que son los que están gestionando esta crisis que estamos viviendo en Ceuta".

"No soy un borrego del sistema, tengo mis propios pensamientos"

El socialista también ha respaldado la investigación abierta por el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, sobre la situación sanitaria de la ciudad. Asimismo, ha mostrado su apoyo a los sanitarios y enfermeros que, según ha afirmado, están sufriendo "presiones y amenazas" por contar lo que ocurre y reclamar más medios.

"Necesitamos una solución urgente y necesitamos plazos"

Melchor León ha acusado al Gobierno de actuar "improvisando y parcheando" durante las últimas semanas y ha reclamado una respuesta urgente ante la crisis económica, sanitaria y social que atraviesa Ceuta.

"Después de 23 días no sabemos todavía ni cuántas personas han entrado, ni cuántas han salido, ni cuántas siguen en Ceuta", ha lamentado. Por ello, ha exigido al Ejecutivo que informe con claridad a los ciudadanos y establezca plazos para recuperar la normalidad.

El diputado ha asegurado que muchos comercios están cerrando y podrían tener que aplicar ERE o ERTE. También ha señalado la saturación de abogados, jueces, fiscales y sanitarios ante el aumento de expedientes y procedimientos.

"La ciudadanía está muy cansada y necesitamos una solución urgente y necesitamos plazos. A la gente le tienen que contar la verdad de lo que ha pasado en Ceuta", ha reclamado.

"Marruecos ha demostrado que no es un socio fiable"

León ha responsabilizado a Marruecos de la crisis y ha criticado que el Gobierno no haya llamado a consultas a la embajadora marroquí. "El principal culpable de la crisis que estamos viviendo en Ceuta es Marruecos", ha afirmado.

El diputado ha asegurado que el país vecino "ha demostrado que no es un socio fiable" y ha recordado lo ocurrido en 2021. También ha reprochado al Ejecutivo que mantenga que las relaciones con Marruecos son "excelentes" mientras, según ha denunciado, evita señalarlo directamente.

"Marruecos ha demostrado que no es un socio fiable. Lo hizo en 2021 y lo ha vuelto a hacer ahora", recuerda.

"Yo no voy a dejar el Partido Socialista. Si me quieren expulsar por decir la verdad, que me expulsen"

Preguntado por si estaría dispuesto a abandonar el PSOE ante la posibilidad de ser sancionado, Melchor León lo ha descartado. "Yo no voy a dejar el Partido Socialista. Si me quieren expulsar por decir la verdad, que me expulsen", ha respondido.

El diputado, que ha asegurado llevar 17 años militando en el partido, ha concluido reafirmando su identidad política: "Estoy orgulloso de ser socialista. Lo que no soy es sanchista ni un borrego de lo que quieran que diga y que mienta a los ciudadanos".