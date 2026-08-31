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Susanna Griso recorre las calles de Ceuta con el presidente Juan Jesús Vivas: "Está con el alma en vilo, triste e indignada"

El presidente de Ceuta ha asegurado que la ciudad sigue "con el alma en vilo" un mes después de la entrada masiva de migrantes. Además, ha criticado que el Gobierno no reaccionara ante sus advertencias y ha reclamado más medios para recuperar la seguridad.

Susanna Griso recorre las calles de Ceuta con el presidente Juan Jesús Vivas

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Alejandro del Amo
Publicado:

La temporada 21 de 'Espejo Público' ha arrancado desde Ceuta, justo cuando se cumple un mes de la entrada de decenas de miles de migrantes. Miles de personas continúan durmiendo al raso o en asentamientos improvisados, mientras los vecinos denuncian sentirse abandonados.

Susanna Griso ha recorrido las calles de la ciudad junto a su presidente, Juan Jesús Vivas, para conocer cómo está viviendo Ceuta esta crisis y cuáles considera que deben ser las medidas más urgentes.

"Ceuta está con el alma en vilo"

Juan Jesús Vivas ha calificado lo ocurrido como un ataque a la integridad territorial de España y ha recordado que las 80.000 entradas que cifra equivalen prácticamente a toda la población de Ceuta.

"Hay que poner cuantos medios sean necesarios para garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y la seguridad de la frontera"

"La primera urgencia ahora es, sin duda alguna, volver a la normalidad. Ceuta está con el alma en vilo, triste e indignada, pero tiene la firme determinación de salir adelante"

El presidente ceutí ha rechazado el relato de que se trató únicamente de una crisis migratoria resuelta en 72 horas. "Se dijo que se había resuelto gracias a la colaboración de Marruecos y que Ceuta había vuelto a la normalidad. Ninguna de esas cosas es verdad", ha defendido.

Vivas también ha denunciado que todavía no exista una cifra exacta de cuántas personas permanecen en la ciudad. Según las estimaciones que le trasladan los vecinos y sus asociaciones, podrían quedar alrededor de 10.000.

"Hay que reparar el daño económico y anímico"

El presidente de Ceuta ha explicado que recuperar la normalidad exige también reparar las consecuencias que la crisis ha dejado en la ciudad. "Hay un daño económico y hay un daño anímico, y hay que atender los dos", ha señalado. Vivas ha reclamado todas las dotaciones policiales necesarias para garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y la protección de la frontera.

"Hay que poner cuantos medios sean necesarios para garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y la seguridad de la frontera"

"No se reaccionó antes, durante ni después"

Juan Jesús Vivas ha asegurado que advirtió al Gobierno del aumento de llegadas antes de que estallara la crisis. Según ha relatado, en una semana llegaron 1.500 personas y la cifra de menores acogidos pasó de 180 a cerca de 800.

"Yo pedí la alarma desde la óptica legal de la protección civil, pedí la activación de la Ley de Seguridad Nacional y pedí el mando único", ha recordado. Sin embargo, ha afirmado que la respuesta generalizada fue que se trataba de "la tormenta de todos los veranos".

"No se reaccionó antes, no se reaccionó durante y no se reaccionó después", ha criticado. Preguntado por los motivos de esa falta de firmeza, Vivas ha apuntado a tres posibilidades: "Puede ser una cuestión de indolencia, puede ser irresponsabilidad por no haber sabido calibrar la dimensión o puede ser por no molestar a Marruecos".

El presidente ceutí ha concluido reclamando respeto a la soberanía española: "No se puede vulnerar la integridad territorial de España y hacer como si aquí no pasara nada".

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